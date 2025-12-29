Jucătorul Universității Craiova, mesaj direct pentru Mirel Rădoi: „A avut încredere în mine” - Antena Sport

Mirel Rădoi a avut un start de sezon bun alături de Universitatea Craiova, reușind să califice gruparea din Bănie în premieră în faza principală a UEFA Conference League.

Din păcate, tehnicianul român a abandonat formația alb-albastră în plin sezon, dar este în continuare lăudat la scenă deschisă de foștii săi jucători. Unul dintre cei care l-au apreciat este David Matei, fotbalist adus la Craiova chiar de Rădoi.

David Matei, cuvinte mari la adresa lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a cerut mai multe achiziții în startul acestui sezon la Universitatea Craiova, iar multe dintre acestea au confirmat, chiar și după plecarea antrenorului român.

Unul dintre jucătorii care au sosit în vară în Bănie este David Matei, transferat de la Steaua București pentru doar 75.000 de euro. Acesta a vorbit în termeni laudativi despre colaborarea cu unul dintre idolii săi din copilărie.

„Vreau să-i mulțumesc în primul rând pentru că el m-a adus aici la Craiova, el a avut încredere în mine. A fost o colaborare foarte frumoasă, i-am mulțumit pe această cale când a plecat. Culmea, am găsit acum acasă un tricou cu el de când eram mic. Nu am apucat să îi zic, dar sunt foarte fericit că am reușit să câștig cu dumnealui.