Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: „Putem discuta” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: „Putem discuta”

Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: „Putem discuta”

Viviana Moraru Publicat: 7 februarie 2026, 16:13

Comentarii
Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: Putem discuta”

Juri Cisotti, în timpul unui meci / Hepta

Juri Cisotti (32 de ani) a oferit un interviu în presa din Italia și a vorbit despre viitorul său la FCSB. Mijlocașul a dezvăluit că se simte foarte bine la formația campioană, dând de înțeles că și-ar dori să-și prelungească înțelegerea.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Juri Cisotti mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027. Italianul este jucător de bază la formația roș-albastră, mărturisindu-le italienilor că experiența la campioana României este una plăcută pentru el. 

Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB 

Juri Cisotti a amintit de sezonul trecut avut la FCSB, în care a reușit să ajungă până în optimile Europa League, cucerind un nou titlu. Italianul a transmis că actuala stagiune a fost una complicată, așteptările fiind mari după sezonul trecut.  

„ Este o experiență pozitivă pentru mine la FCSB. Am ajuns în ianuarie anul trecut, iar în primele șase luni totul a fost incredibil. Am mers mai departe în Europa, am trecut de play-off-ul cu PAOK și am fost eliminați de Lyon. Am câștigat campionatul. Nu am pierdut niciun meci în acea perioadă. A fost aproape un vis. 

Sezonul acesta am început prost. Ne-am făcut treaba în faza grupelor din Europa League, dar nu am început foarte bine în campionat. Suntem la 4–5 puncte distanță de locul unde ne-am dori să fim. Așteptările au fost mari după ce am realizat anul trecut, dar fiecare sezon are propria lui poveste și ne-am trezit într-o situație diferită. 

Reclamă
Reclamă

Nu am avut dubii când am semnat cu FCSB, a fost cu siguranță alegerea corectă. Este un loc frumos, condițiile sunt excelente, iar calitatea vieții este foarte bună. Nu am niciun regret. În Europa League vin 25.000–30.000 de oameni. Împotriva lui Fenerbahce au fost 28.000 de fani, atmosfera este cu adevărat grozavă. 

În campionat, avem poate 10.000-12.000 de spectatori, parțial din cauza vremii: nici nu știu câți au fost la ultimul meci, pe ninsoare. Dar serile europene sunt speciale pentru toată lumea. Am un contract care acoperă acest sezon și pe următorul. Nu știu care sunt intențiile clubului, dar putem discuta despre asta. Sunt foarte fericit aici, vom vedea”, a declarat Juri Cisotti, conform tuttomercatoweb.com 

În actuala stagiune, Juri Cisotti a bifat nu mai puțin de 40 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile. Mijlocașul italian a marcat patru goluri și a oferit nouă pase decisive, el urmând să rateze următorul meci, cu Oțelul, din cauza unei accidentări suferite în partida cu Botoșani. 

A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viațăA trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Observator
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!”
Fanatik.ro
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!”
16:55
Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani”
16:38
Neluțu Varga, prima reacție după ce și-ar fi „amanetat” jucătorii de la CFR Cluj: „Aparține trecutului”
16:34
Nota primită de Radu Drăguşin în Manchester United – Tottenham 2-0. A jucat o oră, după eliminarea lui Romero
15:56
“80% s-a dus play-off-ul”. Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia – Farul. Ce a spus de discuția cu fanii
15:51
Estrela Amadora – Santa Clara, 17:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Ianis Stoica are mare nevoie de puncte
15:31
FotoDenis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”