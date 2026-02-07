Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: „Putem discuta” - Antena Sport

Juri Cisotti (32 de ani) a oferit un interviu în presa din Italia și a vorbit despre viitorul său la FCSB. Mijlocașul a dezvăluit că se simte foarte bine la formația campioană, dând de înțeles că și-ar dori să-și prelungească înțelegerea.
Juri Cisotti mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027. Italianul este jucător de bază la formația roș-albastră, mărturisindu-le italienilor că experiența la campioana României este una plăcută pentru el.
Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB
Juri Cisotti a amintit de sezonul trecut avut la FCSB, în care a reușit să ajungă până în optimile Europa League, cucerind un nou titlu. Italianul a transmis că actuala stagiune a fost una complicată, așteptările fiind mari după sezonul trecut.
„ Este o experiență pozitivă pentru mine la FCSB. Am ajuns în ianuarie anul trecut, iar în primele șase luni totul a fost incredibil. Am mers mai departe în Europa, am trecut de play-off-ul cu PAOK și am fost eliminați de Lyon. Am câștigat campionatul. Nu am pierdut niciun meci în acea perioadă. A fost aproape un vis.
Sezonul acesta am început prost. Ne-am făcut treaba în faza grupelor din Europa League, dar nu am început foarte bine în campionat. Suntem la 4–5 puncte distanță de locul unde ne-am dori să fim. Așteptările au fost mari după ce am realizat anul trecut, dar fiecare sezon are propria lui poveste și ne-am trezit într-o situație diferită.
Nu am avut dubii când am semnat cu FCSB, a fost cu siguranță alegerea corectă. Este un loc frumos, condițiile sunt excelente, iar calitatea vieții este foarte bună. Nu am niciun regret. În Europa League vin 25.000–30.000 de oameni. Împotriva lui Fenerbahce au fost 28.000 de fani, atmosfera este cu adevărat grozavă.
În campionat, avem poate 10.000-12.000 de spectatori, parțial din cauza vremii: nici nu știu câți au fost la ultimul meci, pe ninsoare. Dar serile europene sunt speciale pentru toată lumea. Am un contract care acoperă acest sezon și pe următorul. Nu știu care sunt intențiile clubului, dar putem discuta despre asta. Sunt foarte fericit aici, vom vedea”, a declarat Juri Cisotti, conform tuttomercatoweb.com.
În actuala stagiune, Juri Cisotti a bifat nu mai puțin de 40 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile. Mijlocașul italian a marcat patru goluri și a oferit nouă pase decisive, el urmând să rateze următorul meci, cu Oțelul, din cauza unei accidentări suferite în partida cu Botoșani.
