Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: „Putem discuta” - Antena Sport

Juri Cisotti (32 de ani) a oferit un interviu în presa din Italia și a vorbit despre viitorul său la FCSB. Mijlocașul a dezvăluit că se simte foarte bine la formația campioană, dând de înțeles că și-ar dori să-și prelungească înțelegerea.

Juri Cisotti mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027. Italianul este jucător de bază la formația roș-albastră, mărturisindu-le italienilor că experiența la campioana României este una plăcută pentru el.

Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB

Juri Cisotti a amintit de sezonul trecut avut la FCSB, în care a reușit să ajungă până în optimile Europa League, cucerind un nou titlu. Italianul a transmis că actuala stagiune a fost una complicată, așteptările fiind mari după sezonul trecut.

„ Este o experiență pozitivă pentru mine la FCSB. Am ajuns în ianuarie anul trecut, iar în primele șase luni totul a fost incredibil. Am mers mai departe în Europa, am trecut de play-off-ul cu PAOK și am fost eliminați de Lyon. Am câștigat campionatul. Nu am pierdut niciun meci în acea perioadă. A fost aproape un vis.

Sezonul acesta am început prost. Ne-am făcut treaba în faza grupelor din Europa League, dar nu am început foarte bine în campionat. Suntem la 4–5 puncte distanță de locul unde ne-am dori să fim. Așteptările au fost mari după ce am realizat anul trecut, dar fiecare sezon are propria lui poveste și ne-am trezit într-o situație diferită.