Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: "Sperăm să intervină Marijana" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: “Sperăm să intervină Marijana”

Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: “Sperăm să intervină Marijana”

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 11:29

Comentarii
Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: Sperăm să intervină Marijana

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Sport Pictures

FCSB a pierdut doi jucători, după victoria cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Juri Cisotti şi Daniel Graovac s-au accidentat şi nu vor putea evolua în duelul din etapa următoare, cu Oţelul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Graovac a fost schimbat la pauza partidei cu moldovenii, fiind trimis în locul lui Baba Alhassan. De cealaltă parte, Juri Cisotti a părăsit terenul în minutul 68, în locul lui intrând Daniel Bîrligea.

Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul: Juri Cisotti şi Daniel Graovac

Ambii jucători vor rata meciul “de foc” cu Oţelul, care se va disputa duminică, de la ora 20:00, la Galaţi, notează fanatik.ro. Mihai Stoica a oferit detalii despre Juri Cisotti şi Daniel Graovac, mărturisind că aceştia s-ar putea trata la “vraciul” Marijana Kovacevic.

“Nu este bine. Graovac şi Cisotti… Am văzut că nu au înţeles fanii schimbările, de ce a fost retras Lixandru… A fost retras pentru că s-a accidentat Graovac, în minutul 25. A jucat aşa şi ieşit la pauză.

Şi el şi Cisotti au probleme musculare. O să facă azi nişte teste şi să vedem cât vor lipsi. Graovac va lipsi 100% (n.r. cu Oţelul). Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic.

Reclamă
Reclamă

Cisotti clar s-a accidentat, tot probleme musculare, dar nu a fost examinat de medicul Flavian Arămitu. Nici Cisotti nu cred că va juca. E jucător exponenţial, dar şi o linie Miculescu, Olaru, Tănase este una solidă”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.

Totodată, Mihai Stoica a oferit declaraţii şi despre situaţia lui Siyabonga Ngezana, care a fost înlocuit în primul 11 de Daniel Graovac pe ultima sută de metri, înaintea meciului cu Botoşani.

“Ngezana a spus la încălzire că simte o durere în zona genunchiului şi nu este la 100%. Sperăm să fie 100% la Galaţi, că altfel avem ceva probleme”, a mai spus Mihai Stoica.

Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurantSatul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Observator
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Sorin Cârțu, prima reacție după ce Tribunalul i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu în privința palmaresului Craiovei: „Am luat foc în ședința aia”. Exclusiv
Fanatik.ro
Sorin Cârțu, prima reacție după ce Tribunalul i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu în privința palmaresului Craiovei: „Am luat foc în ședința aia”. Exclusiv
13:12
Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Primvs derby” în Giuleşti. Echipa lui Gâlcă poate urca pe primul loc
13:08
Motivul pentru care Daniel Bîrligea n-a venit la interviuri după FCSB – Botoșani: “Să se bage bățul prin gard”
13:02
VIDEOEliza Samara, eliminată la debut la Europe Top 16 Cup. Românca a cedat după un duel “de foc” cu 5 seturi
12:46
Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat
12:30
Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee
12:30
Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită. Refuză să joace pentru Al-Nassr
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 5 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer