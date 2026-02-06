Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: "Sperăm să intervină Marijana" - Antena Sport

FCSB a pierdut doi jucători, după victoria cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Juri Cisotti şi Daniel Graovac s-au accidentat şi nu vor putea evolua în duelul din etapa următoare, cu Oţelul.

Daniel Graovac a fost schimbat la pauza partidei cu moldovenii, fiind trimis în locul lui Baba Alhassan. De cealaltă parte, Juri Cisotti a părăsit terenul în minutul 68, în locul lui intrând Daniel Bîrligea.

Ambii jucători vor rata meciul “de foc” cu Oţelul, care se va disputa duminică, de la ora 20:00, la Galaţi, notează fanatik.ro. Mihai Stoica a oferit detalii despre Juri Cisotti şi Daniel Graovac, mărturisind că aceştia s-ar putea trata la “vraciul” Marijana Kovacevic.

“Nu este bine. Graovac şi Cisotti… Am văzut că nu au înţeles fanii schimbările, de ce a fost retras Lixandru… A fost retras pentru că s-a accidentat Graovac, în minutul 25. A jucat aşa şi ieşit la pauză.

Şi el şi Cisotti au probleme musculare. O să facă azi nişte teste şi să vedem cât vor lipsi. Graovac va lipsi 100% (n.r. cu Oţelul). Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic.