Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: "Sperăm să intervină Marijana" - Antena Sport

FCSB a pierdut doi jucători, după victoria cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Juri Cisotti şi Daniel Graovac s-au accidentat şi nu vor putea evolua în duelul din etapa următoare, cu Oţelul.
Daniel Graovac a fost schimbat la pauza partidei cu moldovenii, fiind trimis în locul lui Baba Alhassan. De cealaltă parte, Juri Cisotti a părăsit terenul în minutul 68, în locul lui intrând Daniel Bîrligea.
Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul: Juri Cisotti şi Daniel Graovac
Ambii jucători vor rata meciul “de foc” cu Oţelul, care se va disputa duminică, de la ora 20:00, la Galaţi, notează fanatik.ro. Mihai Stoica a oferit detalii despre Juri Cisotti şi Daniel Graovac, mărturisind că aceştia s-ar putea trata la “vraciul” Marijana Kovacevic.
“Nu este bine. Graovac şi Cisotti… Am văzut că nu au înţeles fanii schimbările, de ce a fost retras Lixandru… A fost retras pentru că s-a accidentat Graovac, în minutul 25. A jucat aşa şi ieşit la pauză.
Şi el şi Cisotti au probleme musculare. O să facă azi nişte teste şi să vedem cât vor lipsi. Graovac va lipsi 100% (n.r. cu Oţelul). Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic.
Cisotti clar s-a accidentat, tot probleme musculare, dar nu a fost examinat de medicul Flavian Arămitu. Nici Cisotti nu cred că va juca. E jucător exponenţial, dar şi o linie Miculescu, Olaru, Tănase este una solidă”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.
Totodată, Mihai Stoica a oferit declaraţii şi despre situaţia lui Siyabonga Ngezana, care a fost înlocuit în primul 11 de Daniel Graovac pe ultima sută de metri, înaintea meciului cu Botoşani.
“Ngezana a spus la încălzire că simte o durere în zona genunchiului şi nu este la 100%. Sperăm să fie 100% la Galaţi, că altfel avem ceva probleme”, a mai spus Mihai Stoica.
