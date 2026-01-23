Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: "Mă simt uşurat că a marcat" - Antena Sport

Închide meniul
Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: "Mă simt uşurat că a marcat"

Home | Fotbal | Liga 1

Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: “Mă simt uşurat că a marcat”

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 23:10

Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: Mă simt uşurat că a marcat

Kennedy Boateng, în timpul meciului cu Hermannstadt / Sport Pictures

Kennedy Boateng (29 de ani) a reacţionat după Hermannstadt – Dinamo 1-2, partidă în urma căreia “câinii” au trecut pe primul loc. După golul cu care Raul Opruţ (28 de ani) a deschis scorul la Sibiu, Boateng a comis o eroare la golul egalizator al lui Gjorgjievski. Acelaşi Raul Opruţ avea să închidă tabela, cu un nou şut de senzaţie, ducând-o pe Dinamo pe primul loc.

După fluierul de final, Boateng, care se află în negocieri cu Dinamo pentru prelungirea contractului, a recunoscut că al doilea gol al lui Opruţ l-a salvat şi pe el. Boateng a scăpat de critici, în condiţiile în care Dinamo a câştigat meciul şi a devenit, momentan, liderul Ligii 1.

Boateng îi e recunoscător colegului său din apărare, Raul Opruţ: “E bine ce s-a întâmplat până la urmă”

“Sunt foarte fericit că am câștigat toate punctele de la Sibiu astăzi. A fost complicat, în prima repriză, dar știm că în această parte a campionatului fiecare meci va fi complicat pentru noi, dar trebuie să știm că jucăm jocul nostru și să încercăm să câștigăm punctele.

(n.r. Vei împărți bonusul cu Opruț, că ți-a reparat greșeala?) E parte din joc greșeala mea, cel mai important este să poți reveni în joc. Eu sunt fericit și chiar mă simt ușurat că a marcat, golul lor a venit pe greșeala mea, e bine ce s-a întâmplat până la urmă.

Suntem mândri, nu cred că aș putea să fiu cel mai bun apărător fără colegii mei, trebuie să fim concentrați, mă ajută colegii, sunt pregătit pentru tot ce urmează pentru noi.

Craiova și Rapid sunt echipe foarte bune, dar nu ne concentrăm pe ele. Noi suntem focusați pe ce facem noi, luăm meci cu meci, nu ne concentrăm pe adversare, suntem doar la noi atenți, a declarat Kennedy Boateng pentru digisport.ro după Hermannstadt – Dinamo 1-2.

Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Dubla” lui Opruţ i-a făcut lideri pe “câini”

Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Liga 1, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.

Meciul de la Sibiu s-a jucat, practic, în repriza secundă. Raul Opruţ l-a învins pe portarul sibienilor în minutul 71, cu un şut din marginea careului. Neguţ a căutat golul cu un şut de la distanţă, dar Epassy a prins mingea, în minutul 75, pentru ca Gjorgjievski să egaleze un minut mai târziu, la o degajare a portarului Căbuz. Atacantul nord-macedonean a primit mingea, a rezistat atacului lui Boateng şi a marcat din careu. Minutul 80 a adus golul victoriei dinamoviste.

La un corner mingea a fost respinsă de sibieni şi Opruţ a şutat din voleu, făcându-l spectator pe Căbuz. Dinamo s-a impus cu 2-1 şi a trecut pe primul loc, deocamdată, cu 44 de puncte. FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu 14 puncte.

1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacantul de 40 de milioane de euro merge în Ligue 1 3 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 4 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 5 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
