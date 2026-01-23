Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: "Mă simt uşurat că a marcat" - Antena Sport

Kennedy Boateng (29 de ani) a reacţionat după Hermannstadt – Dinamo 1-2, partidă în urma căreia “câinii” au trecut pe primul loc. După golul cu care Raul Opruţ (28 de ani) a deschis scorul la Sibiu, Boateng a comis o eroare la golul egalizator al lui Gjorgjievski. Acelaşi Raul Opruţ avea să închidă tabela, cu un nou şut de senzaţie, ducând-o pe Dinamo pe primul loc.

După fluierul de final, Boateng, care se află în negocieri cu Dinamo pentru prelungirea contractului, a recunoscut că al doilea gol al lui Opruţ l-a salvat şi pe el. Boateng a scăpat de critici, în condiţiile în care Dinamo a câştigat meciul şi a devenit, momentan, liderul Ligii 1.

Boateng îi e recunoscător colegului său din apărare, Raul Opruţ: “E bine ce s-a întâmplat până la urmă”

“Sunt foarte fericit că am câștigat toate punctele de la Sibiu astăzi. A fost complicat, în prima repriză, dar știm că în această parte a campionatului fiecare meci va fi complicat pentru noi, dar trebuie să știm că jucăm jocul nostru și să încercăm să câștigăm punctele.

(n.r. Vei împărți bonusul cu Opruț, că ți-a reparat greșeala?) E parte din joc greșeala mea, cel mai important este să poți reveni în joc. Eu sunt fericit și chiar mă simt ușurat că a marcat, golul lor a venit pe greșeala mea, e bine ce s-a întâmplat până la urmă.

Suntem mândri, nu cred că aș putea să fiu cel mai bun apărător fără colegii mei, trebuie să fim concentrați, mă ajută colegii, sunt pregătit pentru tot ce urmează pentru noi.