Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025 - Antena Sport

Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 12:52

Kyros Vassaras, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a luat o decizie subită și l-a exclus de pe lista de observatori UEFA pe Alexandru Deaconu, cel care a fost parte din brigada de la semifinala de anul trecut din Champions League dintre Barcelona și Inter. Fostul central era cel mai bine plasat arbitru dintre româniI de pe lista de supervizori de la UEFA.

Comisia Centrală a Arbitrilor a ales să ia o decizie care poate naște un nou conflict în cadrul instituției, după ce l-a exclus pe Alexandru Deaconu de pe lista observatorilor internaționali de la UEFA, potrivit golazo.ro. Sursa citată anterior notează că această modificare s-a produs la finalul anului 2025, deși termenul la care sunt revizuite listele de la Nyon nu fusese atins.

Alexandru Deaconu, dat afară de Kyros Vassaras

În primăvara anului trecut, România a trimis o listă cu observatorii internaționali, iar valabilitatea ei era de doi ani. Vassaras a decis însă să îl excludă pe Deaconu și a făcut demersurile necesare pentru acest lucru.

Cerința grecului a fost validată de FRF, după care UEFA a fost notificată cu privire la această schimbare, iar modificarea s-a produs pe listă. Conform sursei citate anterior, decizia luată de Vassaras e motivată de un conflict dintre el și fostul central.

Din 2013, Deaconu era observator și ajunsese cel mai bine cotat român de pe lista de supervizori de la UEFA. În anul 2024, a fost delegat pentru o semifinală de Conference League, iar în 2025 a fost trimis la semifinala dintre Barcelona și Inter din Champions League.

În trecut, Deaconu a mai fost înlăturat din funcția de manager al proiectului VAR, care în prezent e condusă de Ovidiu Hațegan. După excluderea sa de pe lista UEFA, România rămâne cu doi reprezentanți la cel mai înalt nivel, și anume Nicolae Grigorescu și Augustus Constantin.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 3 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 4 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 5 Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
