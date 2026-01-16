Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025 - Antena Sport

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a luat o decizie subită și l-a exclus de pe lista de observatori UEFA pe Alexandru Deaconu, cel care a fost parte din brigada de la semifinala de anul trecut din Champions League dintre Barcelona și Inter. Fostul central era cel mai bine plasat arbitru dintre româniI de pe lista de supervizori de la UEFA.

Comisia Centrală a Arbitrilor a ales să ia o decizie care poate naște un nou conflict în cadrul instituției, după ce l-a exclus pe Alexandru Deaconu de pe lista observatorilor internaționali de la UEFA, potrivit golazo.ro. Sursa citată anterior notează că această modificare s-a produs la finalul anului 2025, deși termenul la care sunt revizuite listele de la Nyon nu fusese atins.

Alexandru Deaconu, dat afară de Kyros Vassaras

În primăvara anului trecut, România a trimis o listă cu observatorii internaționali, iar valabilitatea ei era de doi ani. Vassaras a decis însă să îl excludă pe Deaconu și a făcut demersurile necesare pentru acest lucru.

Cerința grecului a fost validată de FRF, după care UEFA a fost notificată cu privire la această schimbare, iar modificarea s-a produs pe listă. Conform sursei citate anterior, decizia luată de Vassaras e motivată de un conflict dintre el și fostul central.

Din 2013, Deaconu era observator și ajunsese cel mai bine cotat român de pe lista de supervizori de la UEFA. În anul 2024, a fost delegat pentru o semifinală de Conference League, iar în 2025 a fost trimis la semifinala dintre Barcelona și Inter din Champions League.