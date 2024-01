"L-aţi văzut pe Klopp, eu sunt opusul lui!" Elias Charalambous, mesaj savuros după anunţul şoc din Anglia - Antena Sport

„(Am înţeles că ai un mesaj important pe care să îl trimiţi suporterilor) Da, trebuie! Voi pleca de la club la finalul sezonului. Înţeleg că este o veste şoc pentru mulţi oameni în acest moment. Dar vă pot explica, sau măcar să încerc. Iubesc totul la acest club şi oraşul. Dar e o decizie pe care trebuie să o iau.

Cum să spun…nu mai am energie. Nu am o problemă, evident, dar ştiam asta de ceva timp, că va trebui să fac anunţul la un moment dat. Sunt OK, sănătos. Nimeni nu trebuie să fie îngrijorat în această treabă. Am informat clubul din noiembrie. Când am stat să plănuiesc noul sezon, mi-a venit gândul că nu mai sunt aici, nu mai pot. Am fost surprins de gând, dar atunci a început. A fost un sezon trecut foarte extenuant

După toţi aceştia ani petrecuţi împreună, după tot acest timp petrecut împreună, respectul şi iubirea au crescut pentru voi. Dar ultimul lucru pe care vi-l datorez este adevărul”, a declarat Jurgen Klopp, într-un videoclip postat pe contul de Twitter al lui Liverpool.