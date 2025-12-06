„Chiar trebuie bătuți”. Giani Kiriță, mesaj categoric pentru Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB - Antena Sport

Giani Kiriță a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Fostul jucător al „câinilor” a transmis clar faptul că formația lui Zeljko Kopic trebuie să obțină cele trei puncte din duelul care se va disputa azi, de la ora 20:30.
Giani Kiriță a transmis că FCSB nu traversează cea mai bună formă, dată fiind poziția din clasament. Campioana e la zece puncte distanță de Dinamo, fiind pe locul opt, cu 24 de puncte.
Giani Kiriță, mesaj categoric pentru Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB
Giani Kiriță le-a transmis și un avertisment elevilor lui Zeljko Kopic. Acesta a subliniat că într-un derby se poate întâmpla orice, astfel că trebuie să fie foarte atenți.
„E un meci pe care trebuie să îl câștigăm. E o opțiune bună de a te lupta la titlu, e drum lung până la titlu, dar șanse sunt. Meciul ăsta e important, în primul rând, ca moral pentru suporteri, pentru jucători, pentru toată lumea, mai ales că, în ultimul meci, i-am bătut, deci ar trebui să avem moralul destul de bun.
Nu cred că îi mai prindem într-un moment mai rău decât ăsta. E un moment când chiar trebuie bătuți, ei sunt la pământ din toate punctele de vedere.
Dar atenție mare, atenție mare! Să nu uităm că este un derby, să nu uităm că jucătorii se mobilizează în astfel de meciuri și să nu ne culcăm pe o ureche”, a declarat Giani Kiriță, conform iamsport.ro.
