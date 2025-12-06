„Chiar trebuie bătuți”. Giani Kiriță, mesaj categoric pentru Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB - Antena Sport

Giani Kiriță a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Fostul jucător al „câinilor” a transmis clar faptul că formația lui Zeljko Kopic trebuie să obțină cele trei puncte din duelul care se va disputa azi, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giani Kiriță a transmis că FCSB nu traversează cea mai bună formă, dată fiind poziția din clasament. Campioana e la zece puncte distanță de Dinamo, fiind pe locul opt, cu 24 de puncte.

Giani Kiriță, mesaj categoric pentru Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB

Giani Kiriță le-a transmis și un avertisment elevilor lui Zeljko Kopic. Acesta a subliniat că într-un derby se poate întâmpla orice, astfel că trebuie să fie foarte atenți.

„E un meci pe care trebuie să îl câștigăm. E o opțiune bună de a te lupta la titlu, e drum lung până la titlu, dar șanse sunt. Meciul ăsta e important, în primul rând, ca moral pentru suporteri, pentru jucători, pentru toată lumea, mai ales că, în ultimul meci, i-am bătut, deci ar trebui să avem moralul destul de bun.

Nu cred că îi mai prindem într-un moment mai rău decât ăsta. E un moment când chiar trebuie bătuți, ei sunt la pământ din toate punctele de vedere.