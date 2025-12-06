Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB - Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit câți fani sunt așteptați la derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că pe cel mai mare stadion al țării sunt așteptați între 25.000 și 30.000 de fani, la ora de start a derby-ului.

Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB – Dinamo

„Vor fi între 25.000 şi 30.000 de spectatori. Pentru decembrie sunt cifre bune”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, înainte de FCSB – Dinamo.

Dinamo a primit o întreagă peluză la derby-ul cu FCSB. Astfel, aproximativ 5000 de fani ai „câinilor” vor fi prezenți pe Arena Națională în această seară.

La meciul tur, cu Dinamo gazdă, au fost prezenți puțin peste 23.000 de fani pe Arena Națională. Partida a fost una spectaculoasă, câștigată de „câini” cu scorul de 4-3, după hat-trick-ul marcat de Danny Armstrong.