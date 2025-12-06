Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB - Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii - Antena Sport

Închide meniul
Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB - Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii

Fotbal | Liga 1 | Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB – Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii

Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB – Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii

Viviana Moraru Publicat: 6 decembrie 2025, 12:50

Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB – Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a dezvăluit câți fani sunt așteptați la derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. 

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că pe cel mai mare stadion al țării sunt așteptați între 25.000 și 30.000 de fani, la ora de start a derby-ului. 

Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB – Dinamo 

„Vor fi între 25.000 şi 30.000 de spectatori. Pentru decembrie sunt cifre bune”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, înainte de FCSB – Dinamo.  

Dinamo a primit o întreagă peluză la derby-ul cu FCSB. Astfel, aproximativ 5000 de fani ai „câinilor” vor fi prezenți pe Arena Națională în această seară.

La meciul tur, cu Dinamo gazdă, au fost prezenți puțin peste 23.000 de fani pe Arena Națională. Partida a fost una spectaculoasă, câștigată de „câini” cu scorul de 4-3, după hat-trick-ul marcat de Danny Armstrong.  

Înaintea derby-ului, FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul și s-a apropiat de play-off. În cazul unui succes cu marea rivală, campioana ar putea urca provizoriu pe loc de play-off, fiind în prezent la doar două puncte distanță de locul șase. 

De cealaltă parte, Dinamo ocupă locul trei în Liga 1 și a învins-o cu 1-0 pe Oțelul, în ultima etapă. „Câinii” au un avans de 10 puncte față de marea rivală înainte de derby. 

