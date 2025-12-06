Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo. Cine l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului se bucură, după un gol marcat într-un meci / Sport Pictures

FCSB e gata să efectueze patru schimbări în echipa de start pentru derby-ul cu Dinamo, față de meciul câștigat cu Farul în runda trecută. Partida din etapa a 19-a din Liga 1 se va disputa de la ora 20:30 și va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB nu se va putea baza pe trei jucători, Daniel Bîrligea, Denis Alibec și David Miculescu, toți trei accidentați pentru partida cu marea rivală.

Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo

Valentin Crețu va reveni în primul 11 al FCSB-ului, într-un meci din Liga 1, notează fanatik.ro. Fundașul de 36 de ani a fost inclus în echipa de start și la partida cu Steaua Roșie Belgrad, din grupa de Europa League.

Siyabonga Ngezana va reveni și el în echipa de start a roș-albaștrilor, după ce la meciul cu Farul a fost înlocuit în primul 11 de Mihai Lixandru. Mijlocașul urmează să fie titularizat la mijlocul terenului alături de Adrian Șut.

În spatele vârfului vor fi titulari Juri Cisotti, Darius Olaru și Mihai Toma, cel care va îndeplini regula U21. Florin Tănase va fi titularizat pe postul de atacant, în locul lui Daniel Bîrligea.