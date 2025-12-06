Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo. Cine l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea - Antena Sport

Închide meniul
Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo. Cine l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea

Liga 1

Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo. Cine l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea

Viviana Moraru Publicat: 6 decembrie 2025, 14:57

Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo. Cine l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea

Jucătorii FCSB-ului se bucură, după un gol marcat într-un meci / Sport Pictures

FCSB e gata să efectueze patru schimbări în echipa de start pentru derby-ul cu Dinamo, față de meciul câștigat cu Farul în runda trecută. Partida din etapa a 19-a din Liga 1 se va disputa de la ora 20:30 și va fi în format live text, pe as.ro. 

FCSB nu se va putea baza pe trei jucători, Daniel Bîrligea, Denis Alibec și David Miculescu, toți trei accidentați pentru partida cu marea rivală.  

Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo 

Valentin Crețu va reveni în primul 11 al FCSB-ului, într-un meci din Liga 1, notează fanatik.ro. Fundașul de 36 de ani a fost inclus în echipa de start și la partida cu Steaua Roșie Belgrad, din grupa de Europa League.  

Siyabonga Ngezana va reveni și el în echipa de start a roș-albaștrilor, după ce la meciul cu Farul a fost înlocuit în primul 11 de Mihai Lixandru. Mijlocașul urmează să fie titularizat la mijlocul terenului alături de Adrian Șut.  

În spatele vârfului vor fi titulari Juri Cisotti, Darius Olaru și Mihai Toma, cel care va îndeplini regula U21. Florin Tănase va fi titularizat pe postul de atacant, în locul lui Daniel Bîrligea.  

Echipa probabilă a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Toma – Fl. Tănase 

Meciul tur dintre cele două mari rivale a fost unul spectaculos, cu nu mai puțin de șapte goluri marcate. Dinamo s-a impus cu 4-3, Danny Armstrong reușind un hat-trick, la fel ca Florin Tănase.  

FCSB are 24 de puncte, fiind la două puncte distanță de ultima clasată în play-off, Farul. Dinamo, de cealaltă parte, ocupă locul trei, cu 34 de puncte. 

1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: "Ce face omul ăsta? Era să ne lovim" 3 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 4 România, victorie zdrobitoare la Campionatul Mondial. Tricolorele n-au avut milă de Senegal 5 Cum arată "grupa morţii" de la World Cup 2026 şi care sunt cele mai aşteptate dueluri 6 S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo
