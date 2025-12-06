Gigi Becali vrea să scape de el, dar jucătorul nu vrea să audă: "Viitorul meu e aici" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali vrea să scape de el, dar jucătorul nu vrea să audă: “Viitorul meu e aici”

Dan Roșu Publicat: 6 decembrie 2025, 14:18

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Mihai Popescu a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali şi se află în perioada de recuperare după ce a suferit cu două luni în urmă o ruptură de ligament încrucişat.

Fundaşul de 32 de ani cotat la un milion de euro are contract cu FCSB până la finalul sezonului şi patronul nu vrea să îi prelungească înţelegerea. Popescu speră însă ca lucrurile să stea altfel.

Mihai Popescu vrea să rămână la FCSB

“Sincer, în momentul de față cam toate meciurile sunt derby-uri pentru noi, finale. Avem de luat puncte, cu atât mai mult un meci cu Dinamo, cu siguranță vom aborda meciul la victorie, trei puncte și sunt sigur că vom face asta.

(n.r. – Tu cum ești mental, fizic, cum e perioada asta?) Sunt foarte bine și mental și fizic. Într-adevăr este o perioadă mai grea pentru mine, dar muncim zi de zi și voi fi înapoi cu siguranță mai bine decât înainte de accidentare. Este puțin ciudat, nu am mai fost în situația de a urmări atât de multe meciuri de acasă sau de pe stadion, dar încerc să fiu cât mai pozitiv în tot ceea ce fac și o să fie bine.

O să fiu pe stadion la derby alături de băieți, va fi un meci frumos cum au fost și meciurile precedente. Sper să mă bucur la sfârșit împreună cu colegii mei. (n.r. – Cum se anunță viitorul tău, în continuare la FCSB?) Eu sper că da, mai am, viitorul meu până în vară încă este aici, după care vom vedea ce va urma. Pentru anul 2026 îmi doresc să mă fac bine și să nu mai ajung niciodată în situația asta, după care vedem ce va fi. Cadoul perfect ar fi victoria cu Dinamo, ar fi o bucurie mare pentru mine”, a spus Popescu.

Mihai Popescu, cotat la suma de un milion de euro, a fost transferat de FCSB la începutul sezonului trecut de la Farul. Gigi Becali a plătit suma de 250.000 de euro în schimbul său.

 

