“Lasă, murim de foame, că merităm!” Mihai Stoica nu îşi revine încă după ce FCSB a ratat play-off-ul

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 15:22

Mihai Stoica a vrut să facă scandal după ce FCSB a fost programată la Botoşani la doar trei zile după al doilea meci pe care România îl va disputa cu una dintre Slovacia şi Kosovo.

A renunţat însă după ce şi-a adus aminte că FCSB e în play-out şi că are doar trei jucători convocaţi de Mircea Lucescu pentru meciurile de baraj, pe Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea.

“Acum urmează o deplasare la Botoșani. Am fost programați vineri, iar echipa națională va juca al doilea meci, sperăm să fie oficial, marți.

Mi-a fost și rușine să spun ‘Stai, că noi avem foarte mulți jucători la echipele naționale, poate ar trebui să jucăm luni’. Lasă, murim de foame, că merităm, ce să mai? Merităm, suntem în play-out”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

Siyabonga Ngezana a reluat antrenamentele

Mirel Rădoi a primit o veste excelentă la FCSB. Siyabonga Ngezana a reluat antrenamentele alături de restul lotului, după accidentarea cu care s-a confruntat.

Fundaşul sud-african a suferit o leziune de menisc, el evoluând ultima dată pentru FCSB la finalul lunii ianuarie, contra lui Fenerbahce, în ultima etapă a grupei de Europa League.

Ngezana ar urma să facă parte din lotul lui Mirel Rădoi la meciul cu Botoşani, din deplasare, din etapa a treia a play-out-ului.

“Ngezana se antrenează integrat cu echipa, poate, ştiu eu, are o altă configuraţie genunchiul lui şi va reuşi să scape de intervenţia chirurgicală. (n.r. – ar putea juca după pauza naţionalelor?) Da, e posibil să fie apt de joc, da”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

