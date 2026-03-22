Ce jucător s-a refăcut şi revine la FCSB. Vestea primită de Mirel Rădoi: “Poate fi apt de joc”

Mirel Rădoi a primit o veste excelentă la FCSB. Siyabonga Ngezana a reluat antrenamentele alături de restul lotului, după accidentarea cu care s-a confruntat.
Fundaşul sud-african a suferit o leziune de menisc, el evoluând ultima dată pentru FCSB la finalul lunii ianuarie, contra lui Fenerbahce, în ultima etapă a grupei de Europa League.
Revenire importantă pentru Mirel Rădoi la FCSB: Siyabonga Ngezana
Mihai Stoica a confirmat faptul că Siyabonga Ngezana s-a refăcut, în ciuda faptului că a refuzat să se opereze. Fundaşul se antrenează normal şi poate fi apt de joc după pauza internaţională.
Ngezana ar urma să facă parte din lotul lui Mirel Rădoi la meciul cu Botoşani, din deplasare, din etapa a treia a play-out-ului.
“Ngezana se antrenează integrat cu echipa, poate, ştiu eu, are o altă configuraţie genunchiul lui şi va reuşi să scape de intervenţia chirurgicală. (n.r. – ar putea juca după pauza naţionalelor?) Da, e posibil să fie apt de joc, da”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Înaintea meciului câştigat cu UTA, scor 1-0, Mirel Rădoi a oferit şi el declaraţii despre starea lui Siyabonga Ngezana.
“În momentul de faţă, Ngezana e spre bine, a făcut antrenament separat, după antrenamente cu noi, până la sprint. Va urma, după această partidă, va intra la antrenamente normale. Nu a resimţit dureri, să sperăm că va fi aşa până la final de sezon. Până acum nu s-a plâns de nicio durere. (N.r. Despre operaţie) După Cupa Mondială, dacă vor apărea ceva probleme“, spunea Mirel Rădoi.
