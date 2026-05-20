Laurențiu Reghecampf consideră perioada petrecută la Craiova “o greșeală” și vrea la FCSB

Laurențiu Reghecampf a pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 – mai 2014, respectiv decembrie 2015 – mai 2017, alături de care a cucerit două titluri și o Supercupă. Tot de două ori, tehnicianul a antrenat pe Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Reghecampf face cu siguranță o declarație care îi închide orice colaborare cu clubul oltean pe viitor, considerând că a fost “o greșeală” să antreneze Universitatea.

Mai mult, Reghecampf lasă loc de o nouă discuție pentru o revenire la FCSB, acolo unde Becali l-a instalat de curând pe Marius Baciu.

„Eu am făcut o greșeală odată, am învățat. Pentru mine, în fotbalul din România nu există o altă echipă pe care să o mai antrenez.

Dacă se ivește, la un moment dat, o oportunitate, mereu voi antrena din dragoste (n.r. la FCSB)”, a spus Reghecampf, potrivit digisport.ro.