Laurențiu Reghecampf consideră perioada petrecută la Craiova “o greșeală” și vrea la FCSB

Laurențiu Reghecampf a pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 – mai 2014, respectiv decembrie 2015 – mai 2017, alături de care a cucerit două titluri și o Supercupă. Tot de două ori, tehnicianul a antrenat pe Universitatea Craiova.
Acum, Reghecampf face cu siguranță o declarație care îi închide orice colaborare cu clubul oltean pe viitor, considerând că a fost “o greșeală” să antreneze Universitatea.
Mai mult, Reghecampf lasă loc de o nouă discuție pentru o revenire la FCSB, acolo unde Becali l-a instalat de curând pe Marius Baciu.
„Eu am făcut o greșeală odată, am învățat. Pentru mine, în fotbalul din România nu există o altă echipă pe care să o mai antrenez.
Dacă se ivește, la un moment dat, o oportunitate, mereu voi antrena din dragoste (n.r. la FCSB)”, a spus Reghecampf, potrivit digisport.ro.
Antrenorul crede că FCSB va reuși să se impună în meciurile de baraj și va juca în Europa.
„FCSB are un lot de jucători foarte valoros. Pentru mine, FCSB este echipa cu potențialul cel mai mare din România, din toate punctele de vedere. Sunt 100% convins că vor juca în sezonul următor în Conference League”, a mai spus antrenorul.
- Ziua “Z” pentru Daniel Pancu. Când își anunță antrenorul lui CFR Cluj viitorul: “Ne-a promis asta”
- Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!
- Florin Bratu, în negocieri cu Oţelul Galaţi. “Există interes”
- Adi Mutu, ironii la campionatul câştigat de Filipe Coelho: “Eu zic că anul acesta a luat Mihai Rotaru”
- Valeriu Iftime râde de FCSB înaintea meciului de baraj! Cum i-a putut numi pe jucătorii lui Gigi Becali