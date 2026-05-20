Home | Fotbal | Liga 1 | Laurențiu Reghecampf consideră perioada petrecută la Craiova “o greșeală” și vrea la FCSB

Laurențiu Reghecampf consideră perioada petrecută la Craiova “o greșeală” și vrea la FCSB

Radu Constantin Publicat: 20 mai 2026, 8:40

Comentarii
Laurențiu Reghecampf consideră perioada petrecută la Craiova o greșeală și vrea la FCSB
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Laurențiu Reghecampf a pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 – mai 2014, respectiv decembrie 2015 – mai 2017, alături de care a cucerit două titluri și o Supercupă. Tot de două ori, tehnicianul a antrenat pe Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Reghecampf face cu siguranță o declarație care îi închide orice colaborare cu clubul oltean pe viitor, considerând că a fost “o greșeală” să antreneze Universitatea.

Mai mult, Reghecampf lasă loc de o nouă discuție pentru o revenire la FCSB, acolo unde Becali l-a instalat de curând pe Marius Baciu.

„Eu am făcut o greșeală odată, am învățat. Pentru mine, în fotbalul din România nu există o altă echipă pe care să o mai antrenez.

Dacă se ivește, la un moment dat, o oportunitate, mereu voi antrena din dragoste (n.r. la FCSB)”, a spus Reghecampf, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Antrenorul crede că FCSB va reuși să se impună în meciurile de baraj și va juca în Europa.

„FCSB are un lot de jucători foarte valoros. Pentru mine, FCSB este echipa cu potențialul cel mai mare din România, din toate punctele de vedere. Sunt 100% convins că vor juca în sezonul următor în Conference League”, a mai spus antrenorul.

EXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarketEXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarket
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Observator
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Thomas Neubert a adus în România un echipament revoluţionar inventat de NASA: „L-au folosit şi au intrat în Liga Campionilor!”. Video
Fanatik.ro
Thomas Neubert a adus în România un echipament revoluţionar inventat de NASA: „L-au folosit şi au intrat în Liga Campionilor!”. Video
9:26

Ziua “Z” pentru Daniel Pancu. Când își anunță antrenorul lui CFR Cluj viitorul: “Ne-a promis asta”
9:24

Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!
9:06

“Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise”. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor
8:59

În Canada va fi o cursă la puls 200
8:47

Borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul. O singură echipă din Anglia a mai reușit așa ceva
8:20

Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 4 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 5 Gigi Becali transferă un atacant din Liga 1. Au început negocierile: “Sunt discuții” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro