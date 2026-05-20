Ziua “Z” pentru Daniel Pancu. Când își anunță antrenorul lui CFR Cluj viitorul: “Ne-a promis asta”

Iuliu Mureșan a avut marți seara o intervenție în cadrul unei emisiuni și a vorbit printre altele și despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Președintele formației din Gruia a anunțat cu această ocazie și ziua în care antrenorul de 48 de ani va decide ce va face pe mai departe în carieră.

Viitorul lui Pancu la CFR Cluj este unul extrem de incert, iar toate semnele indică spre o plecare a tehnicianului, inclusiv ultima sa declarație legată de condițiile de la club privind lotul. Recent, Iuliu Mureșan a vorbit și el despre acest subiect și a dezvăluit că intuiția îi spune că “Pancone” va pleca de la club.

Ziua de vineri, decisivă pentru viitorul lui Daniel Pancu la CFR

Conform contractului pe care l-a semnat în toamna trecută, înțelegerea dintre fostul atacant și CFR se prelungește automat în cazul în care clubul se califică în cupele europene, ceea ce s-a întâmplat după ce “feroviarii” și-au asigurat poziția a treia în play-off. Cu toate acestea, Pancu se îndreaptă mai degrabă spre o plecare de la club, iar vineri va fi ziua în care va anunța clubul în această privință.

“În urma ultimelor discuții pe care le-am avut cu ‘Pancone’, cu care mă înțeleg foarte bine și pe care îl apreciez… Eu simt că pleacă, dar nu e sigur.

Ieri vorbeam despre cantonament și despre anumiți jucători, deci… Eu vă asigur că până începem pregătirea vom găsi un antrenor. Pancu ne-a promis că până vineri ne va comunica decizia“, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.