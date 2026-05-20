Mihai Stoica, dezvăluiri din culise. Cum a decurs primul antrenament al lui Marius Baciu la FCSB: “Am tras cu ochiul”

Mihai Stoica a fost invitat marți seara într-o emisiune și a vorbit printre altele și despre Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a povestit cu această ocazie cum a decurs primul antrenament al tehnicianului de 51 de ani, dar și cine a fost singurul jucător care i-a spus ceva.
Marius Baciu a devenit marți noul antrenor al FCSB-ului după ce în ultima perioadă, echipa a fost pregătită de Lucian Filip din postura de interimar odată cu plecarea lui Mirel Rădoi. În aceeași zi, fostul căpitan al Stelei a condus primul antrenament la formația patronată de Gigi Becali, iar la baza de pregătire și-a făcut apariția și Mihai Stoica.
Baciu, de neclintit în fața noilor săi elevi la prima întâlnire
Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a povestit la câteva ore distanță după antrenament cum s-a descurcat Baciu în fața noilor săi jucători. Stoica a remarcat că noul antrenor al roș-albaștrilor nu a avut emoții și l-a descris drept un om “călit de aventuri”.
În ceea ce privește cealaltă “tabără”, singurul jucător care a ținut să îi transmită ceva lui Baciu a fost Daniel Bîrligea, un fotbalist pe care noul tehnician al FCSB-ului l-a criticat în trecut din postura de analist.
“Am tras cu ochiul ca să văd dacă are emoții în primul discurs. N-a avut. Cumva, a fost așa, puțin… Eu sunt foarte atent la chestiile astea.
Am văzut oameni – și nu vreau să se interpreteze că este o ironie, mie-mi plac emoțiile -, care în teren, ca jucători, erau ceva înfiorător, iar în momentul în care au vorbit în fața jucătorilor se topiseră de emoții. Aici n-am văzut deloc asta.
Nu ar fi fost un lucru rău să aibă emoții, dimpotrivă. Dar a părut un om care s-a întors după mulți ani, călit de aventuri, războaie și care nu are absolut nicio emoție. Vocea nu-i trăda nicio emoție.
Unul singur a vorbit, și a fost ceva foarte simpatic. «Aveți ceva de spus? Tase? Darius? Bîrligea?». Și Bîrligea a spus: «Bine ați venit!».Hahaha“, a povestit oficialul roș-albaștrilor, potrivit primasport.ro.
Marius Baciu va debuta pe banca FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani din semifinala barajului de Conference League, care va avea loc duminică, de la ora 20:30.
