Daniel Bîrligea s-a pozat în noul echipament al FCSB alături de logodnica sa: „Hai să începem!”

Daniel Bîrligea este gata să lase în urmă vacanța și să se concentreze pe noul sezon, iar atacantul FCSB-ului a ales un mod special de a marca momentul.
Cu doar câteva ore înaintea debutului oficial al campioanei în sezonul 2026-2027, atacantul s-a afișat alături de logodnica sa, Antonia Salanță, într-o ședință foto care a atras imediat atenția fanilor.
Cei doi au pozat îmbrăcați în noul echipament portocaliu al FCSB-ului, al treilea rând de tricouri lansat recent de club. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au strâns rapid numeroase reacții din partea suporterilor.
Bîrligea nu s-a limitat doar la fotografii. Atacantul a transmis și un mesaj pentru fanii „roș-albaștrilor”, chiar înaintea partidei cu FC Argeș, primul meci oficial al campioanei în noua stagiune.
„Familia Birli este pregătită pentru sezonul 2026-2027 cu noul nostru echipament secund, de culoare portocalie! Hai să începem!”, a scris Daniel Bîrligea pe rețelele sociale.
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