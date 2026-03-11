Real Madrid - Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet - Antena Sport

Real Madrid – Manchester City e meciul serii de miercuri din turul optimilor de Champions League. Partida de pe Bernabeu se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.

Confruntarea se anunţă a fi una “de foc”. Cele două formaţii s-au duelat şi în faza grupei, în acest sezon, “cetăţenii” reuşind să se impună la Madrid cu scorul de 2-1.

Primul meci al serii de Champions League va fi Leverkusen – Arsenal, care se va disputa de la ora 19:45. De la ora 22:00 se va juca partida încinsă dintre PSG şi Chelsea, ce reprezintă reeditarea finalei Mondialului Cluburilor din vară, câştigată de englezi cu scorul de 3-0. Bodo/Glimt – Sporting este cel de-al patrulea meci al serii de Champions League.

Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00)

Real Madrid şi Manchester City s-au duelat şi în ultimele cinci sezoane de Champions League. Anul trecut, în play-off-ul pentru optimi, Real Madrid s-a impus cu scorul de 6-3, la general.

În urmă cu doi ani, în sferturi, tot Real Madrid avea câştig de cauză, după o “dublă” decisă la loviturile de departajare. În 2023, Manchester City îi elimina fără drept de apel pe madrileni din semifinale, scor 5-1 la general, după ce cu un an în urmă, “galacticii” câştigau confruntarea tot din penultimul act al competiţiei, cu 6-5 la general.