Real Madrid - Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet - Antena Sport

Real Madrid - Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet

Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet

Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet

Publicat: 11 martie 2026, 15:34

Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet

Erling Haaland şi Vinicius, în Real Madrid - Manchester City/ Profimedia

Real Madrid – Manchester City e meciul serii de miercuri din turul optimilor de Champions League. Partida de pe Bernabeu se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.

Confruntarea se anunţă a fi una “de foc”. Cele două formaţii s-au duelat şi în faza grupei, în acest sezon, “cetăţenii” reuşind să se impună la Madrid cu scorul de 2-1.

Primul meci al serii de Champions League va fi Leverkusen – Arsenal, care se va disputa de la ora 19:45. De la ora 22:00 se va juca partida încinsă dintre PSG şi Chelsea, ce reprezintă reeditarea finalei Mondialului Cluburilor din vară, câştigată de englezi cu scorul de 3-0. Bodo/Glimt – Sporting este cel de-al patrulea meci al serii de Champions League.

Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00)

Real Madrid şi Manchester City s-au duelat şi în ultimele cinci sezoane de Champions League. Anul trecut, în play-off-ul pentru optimi, Real Madrid s-a impus cu scorul de 6-3, la general.

În urmă cu doi ani, în sferturi, tot Real Madrid avea câştig de cauză, după o “dublă” decisă la loviturile de departajare. În 2023, Manchester City îi elimina fără drept de apel pe madrileni din semifinale, scor 5-1 la general, după ce cu un an în urmă, “galacticii” câştigau confruntarea tot din penultimul act al competiţiei, cu 6-5 la general.

Real Madrid a trecut de Benfica în play-off-ul pentru optimi, în timp ce Manchester City a încheiat grupa pe locul opt şi a fost direct calificată în această fază din Champions Legaue.

Madrilenii lui Alvaro Arbeloa îi vor înfrunta pe elevii lui Pep Guardiola fără Kylian Mbappe, Rodrygo sau Jude Bellingham, toţi aceştia fiind accidentaţi.

Echipele probabile la Real Madrid – Manchester City:

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Mendy – Valverde, Tchouameni, Camavinga – Guler, G. Garcia, Vinicius Junior
Rezerve: Lunin – Carvajal, F. Garcia, Moran, Palacios, Diaz, Mastantuono, Pitarch
Absenți: Mbappe, Rodrygo, Bellingham, Militao, Huijsen, Ceballos, Alaba, Carreras
Antrenor: Alvaro Arbeola

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri – Rodri, Bernardo Silva – Semenyo, Cherki, O’Reilly – Haaland
Rezerve: Trafford – Khusanov, Stones, Ake, Nico, Reijnders, Foden, Savinho, Marmoush, Doku
Absenți: Gvardiol, Kovacic, Lewis, Nypan
Antrenor: Pep Guardiola

