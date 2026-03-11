Zeljko Kopic nu pleacă de la Dinamo! Anunţul ferm făcut de echipa din Ştefan cel Mare - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic nu pleacă de la Dinamo! Anunţul ferm făcut de echipa din Ştefan cel Mare

Alex Masgras Publicat: 11 martie 2026, 20:27

Zeljko Kopic / Profimedia

Dinamo a emis un comunicat prin care a dezminţit informaţiile apărute în presă în cursul zilei de marţi, legate de Zeljko Kopic. “Câinii” susţin că Zeljko Kopic nu a avut nicio discuţie cu jucătorii echipei în legătură cu o eventuală plecare de la club în vară.

De asemenea, clubul din Ştefan cel Mare a anunţat că nu a existat niciun conflict între antrenorul croat şi Andrei Nicolescu, preşedintele Consiliului de Administraţie de la Dinamo.

Dinamo a anunţat că Zeljko Kopic nu a discutat cu jucătorii despre plecarea de la echipă

“Clubul Dinamo respinge ferm aceste afirmații”, a anunţat Dinamo, prin intermediul unui comunicat.

Dinamo nu traversează deloc o perioadă bună. Chiar dacă a ajuns în play-off, echipa lui Zeljko Kopic se află pe locul 5, după ce a pierdut ultimele trei partide din Liga 1, cu Rapid, FC Argeş şi CFR Cluj, toate echipe calificate în play-off. “Câinii” vor începe play-off-ul cu 26 de puncte, după înjumătăţire, la 4 puncte distanţă de liderul Universitatea Craiova.

Pentru Dinamo, primul meci din play-off va avea loc sâmbătă, în deplasare, de la ora 21:00, cu Rapid, după care va primi viziza celor de la Universitatea Craiova, echipă pe care o va întâlni şi în semifinalele Cupei României, în luna aprilie.

