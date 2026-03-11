Mihai Stoica, întrebat dacă s-a gândit la demisie după plecarea lui Charalambous şi Pintilii! Răspunsul tranşant - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a fost întrebat dacă s-a gândit să demisioneze şi el după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.
Mihai Stoica a răspuns, tranşant, că nu s-a pus problema de aşa ceva. Mihai Stoica are o relaţie specială cu patronul Gigi Becali (67 de ani). Becali l-a numit pe Stoica “fratele” lui şi a asigurat că acesta va fi “pe viaţă”, alături de el, la FCSB.
Mihai Stoica, după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au plecat de la FCSB: “Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lor”
„Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lor. Sunt vinovatul principal, în vară ar fi trebuit să realizez eu primul că trebuie să reîmprospătăm lotul. Au venit 4 jucători, am crezut că e suficient, nu a fost, din nefericire cei ce au venit nu au avut aport.
În vară eu mă bucuram când prelungeau jucătorii, trebuia să zic stop atunci, nu să mă bucur, să căutăm jucători noi, nu să prelungim.
Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Mirel Rădoi vrea să o ducă pe FCSB în Conference League
FCSB a înregistrat o contraperformanţă istorică în acest sezon, ratarea play-off-ului. De la introducerea sistemului cu play-off şi play-out în campionatul României, nu s-a mai întâmplat niciodată acest lucru pentru FCSB.
După ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au demisionat, Gigi Becali i-a cerut ajutorul finului său, Mirel Rădoi, care a acceptat să vină fără bani, pentru a ajuta. Rădoi şi-ar fi dat acceptul pentru a prelua o altă echipă în vară, unde ar avea un salariu de 1.6 milioane de euro, după cum preciza chiar Becali.
Rădoi a subliniat, în conferinţa de presă de prezentare, că lucrurile se vor schimba la FCSB odată cu venirea lui. Antrenorul va decide el primul 11 şi schimbările. Rădoi are ca obiectiv, pentru acest scurt mandat la FCSB, calificarea în preliminariile Conference League. FCSB trebuie să termine pe unul din primele două locuri play-out-ul, apoi să câştige primul baraj cu cealaltă echipă clasată pe unul din primele două locuri în play-out. Ar urma finala barajului cu locul 3 sau 4 din play-off, în funcţie de câştigătoarea Cupei României. FCSB va trebui să câştige şi acel meci pentru a prinde preliminariile Conference League.
