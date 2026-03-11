Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, întrebat dacă s-a gândit la demisie după plecarea lui Charalambous şi Pintilii! Răspunsul tranşant - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, întrebat dacă s-a gândit la demisie după plecarea lui Charalambous şi Pintilii! Răspunsul tranşant

Mihai Stoica, întrebat dacă s-a gândit la demisie după plecarea lui Charalambous şi Pintilii! Răspunsul tranşant

Bogdan Stănescu Publicat: 11 martie 2026, 20:27

Comentarii
Mihai Stoica, întrebat dacă s-a gândit la demisie după plecarea lui Charalambous şi Pintilii! Răspunsul tranşant

Mihai Stoica, la un meci / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a fost întrebat dacă s-a gândit să demisioneze şi el după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a răspuns, tranşant, că nu s-a pus problema de aşa ceva. Mihai Stoica are o relaţie specială cu patronul Gigi Becali (67 de ani). Becali l-a numit pe Stoica “fratele” lui şi a asigurat că acesta va fi “pe viaţă”, alături de el, la FCSB.

Mihai Stoica, după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au plecat de la FCSB: “Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lor”

Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lor. Sunt vinovatul principal, în vară ar fi trebuit să realizez eu primul că trebuie să reîmprospătăm lotul. Au venit 4 jucători, am crezut că e suficient, nu a fost, din nefericire cei ce au venit nu au avut aport.

În vară eu mă bucuram când prelungeau jucătorii, trebuia să zic stop atunci, nu să mă bucur, să căutăm jucători noi, nu să prelungim.

Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi vrea să o ducă pe FCSB în Conference League

FCSB a înregistrat o contraperformanţă istorică în acest sezon, ratarea play-off-ului. De la introducerea sistemului cu play-off şi play-out în campionatul României, nu s-a mai întâmplat niciodată acest lucru pentru FCSB.

După ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au demisionat, Gigi Becali i-a cerut ajutorul finului său, Mirel Rădoi, care a acceptat să vină fără bani, pentru a ajuta. Rădoi şi-ar fi dat acceptul pentru a prelua o altă echipă în vară, unde ar avea un salariu de 1.6 milioane de euro, după cum preciza chiar Becali.

Rădoi a subliniat, în conferinţa de presă de prezentare, că lucrurile se vor schimba la FCSB odată cu venirea lui. Antrenorul va decide el primul 11 şi schimbările. Rădoi are ca obiectiv, pentru acest scurt mandat la FCSB, calificarea în preliminariile Conference League. FCSB trebuie să termine pe unul din primele două locuri play-out-ul, apoi să câştige primul baraj cu cealaltă echipă clasată pe unul din primele două locuri în play-out. Ar urma finala barajului cu locul 3 sau 4 din play-off, în funcţie de câştigătoarea Cupei României. FCSB va trebui să câştige şi acel meci pentru a prinde preliminariile Conference League.

Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expresSchimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Observator
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Lux pe datorie la PMB: 60.000 de lei pentru căni personalizate, în pragul colapsului financiar. Suma uriașă alocată pentru paza unei parcări goale
Fanatik.ro
Lux pe datorie la PMB: 60.000 de lei pentru căni personalizate, în pragul colapsului financiar. Suma uriașă alocată pentru paza unei parcări goale
22:22
LIVE TEXTReal Madrid – Manchester City 1-0. Valverde, gol din pasa magnifică a lui Courtois. Barcola a deschis scorul în PSG – Chelsea
22:19
U BT Cluj, pentru a treia oară la rând în sferturile EuroCup! Victorie categorică la Podgorica
22:15
Mijlocaş “de Real Madrid sau de Manchester City”, înregistrat de Dinamo pentru play-off
21:26
VideoJurnal Antena Sport | Emoţii ca pe stadion
21:22
VideoFetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor la barajul cu Turcia
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Prind aripi pe circuit
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 4 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion