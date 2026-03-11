Mihai Stoica, întrebat dacă s-a gândit la demisie după plecarea lui Charalambous şi Pintilii! Răspunsul tranşant - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a fost întrebat dacă s-a gândit să demisioneze şi el după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a răspuns, tranşant, că nu s-a pus problema de aşa ceva. Mihai Stoica are o relaţie specială cu patronul Gigi Becali (67 de ani). Becali l-a numit pe Stoica “fratele” lui şi a asigurat că acesta va fi “pe viaţă”, alături de el, la FCSB.

Mihai Stoica, după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au plecat de la FCSB: “Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lor”

„Nu m-am gândit absolut deloc să plec după demisia lor. Sunt vinovatul principal, în vară ar fi trebuit să realizez eu primul că trebuie să reîmprospătăm lotul. Au venit 4 jucători, am crezut că e suficient, nu a fost, din nefericire cei ce au venit nu au avut aport.

În vară eu mă bucuram când prelungeau jucătorii, trebuia să zic stop atunci, nu să mă bucur, să căutăm jucători noi, nu să prelungim.

Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.