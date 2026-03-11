Mirel Rădoi l-a uimit pe Mihai Stoica de la primul antrenament la FCSB: "Poate doar la Olăroiu am mai văzut asta" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Mirel Rădoi l-a uimit pe Mihai Stoica de la primul antrenament la FCSB: “Poate doar la Olăroiu am mai văzut asta”

Alex Masgras Publicat: 11 martie 2026, 20:48

Mirel Rădoi l-a uimit pe Mihai Stoica de la primul antrenament la FCSB: Poate doar la Olăroiu am mai văzut asta

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Mirel Rădoi a condus primul antrenament al FCSB-ului în cursul zilei de marţi şi a reuşit deja să îl uimească pe Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB. Fostul selecţioner a acceptat să revină la formaţia roş-albastră, pe care a mai antrenat-o în 2015, urmând să pregătească FCSB-ul în play-off.

Rădoi a venit în locul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi şi-a adus la FCSB întreg staff-ul. Fostul căpitan al roş-albaştrilor a dezvăluit şi motivele pentru care a ales să nu lucreze cu oamenii din staff care erau deja la echipă.

Mirel Rădoi l-a uimit pe Mihai Stoica de la primul antrenament la FCSB: “E mare democraţie în staff”

Mihai Stoica l-a urmărit pe Mirel Rădoi în timpul primului antrenament la FCSB şi a dezvăluit că a fost surprins de modul în care acesta lucrează cu asistenţii săi, Cosmin Olăroiu fiind singurul antrenor la care a mai văzut o astfel de comunicare între principal şi staff:

“După ăstea două zile pe care le-am petrecut cu el am văzut multe, n-am crezut că e un tip aşa analitic, ştiam că e obsedat de muncă dar când stai câteva ore la birou ajungi să şi povesteşti, glumeşti, nu, cu el nu.

Sunt foarte surprins de ce am văzut. am avut antrenori care nu dădeau prea mult libertate antrenorului secund sau staff-ului. Dar la Mirel e mare democraţie în staff, am văzut o chestie care mă gândesc aşa în trecut nu prea am întâlnit-o… poate doar la Oli.

Cu staff-ul lui va merge şi în altă parte, era logic că vine cu ei şi aici. E timpul şi foarte scurt şi e complicat că într-un timp scurt să lucreze cu altcineva care nu-i cunoaşte ideile, concepţia”, a declarat Mihai Stoica, citat de orangesport.ro.

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
