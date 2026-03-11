Veste teribilă pentru FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Un jucător important al campioanei s-a accidentat grav - Antena Sport

Închide meniul
Veste teribilă pentru FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Un jucător important al campioanei s-a accidentat grav

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste teribilă pentru FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Un jucător important al campioanei s-a accidentat grav

Veste teribilă pentru FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Un jucător important al campioanei s-a accidentat grav

Bogdan Stănescu Publicat: 11 martie 2026, 19:32

Comentarii
Veste teribilă pentru FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Un jucător important al campioanei s-a accidentat grav

Jucătorii FCSB-ului, după golul anulat al lui Ofri Arad cu Metaloglobus / Sport Pictures

Mirel Rădoi (44 de ani) a pierdut un jucător important înaintea debutului său pe banca FCSB-ului. Campioana ultimelor două sezoane va juca duminică, de la 20:30, cu Metaloglobus. Meciul FCSB-ului cu “lanterna” clasamentului a fost reprogramat de mai multe ori.

Înainte de duelul cu Metaloglobus, FCSB l-a pierdut pe Ofri Arad (27 de ani), care înainte de a veni la echipa lui Becali a marcat în Champions League împotriva Interului lui Chivu.

Ofri Arad a suferit o entorsă şi va lipsi timp de o lună

Ofri a ajuns cam târziu la echipă, pe 5 noiembrie știam că a avut o intervenție minoră, dar da, intervenție chirurgicală. A dat toate testele posibile, a fost la vizita medicală, care a fost foarte amănunțită și arăta foarte bine, dar a avut deficit de forță.

Ieri, chiar la primul antrenament, a făcut o entorsă atât de gravă încât trebuie să stea 10 zile imobilizat. Așa că 4 săptămâni va absenta”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Ofri Arad a jucat 3 meciuri pentru FCSB de la venirea la campioana României, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A avut un gol anulat în meciul FCSB – Metaloglobus 4-1. Reuşita lui a fost anulată atunci pentru offside.

Ofri Arad este cotat la 1.2 milioane de euro de către transfermarkt.com. După plecarea lui Adrian Şut, Arad era văzut ca un înlocuitor pentru acesta. Patronul Gigi Becali s-a arătat nemulţumit de evoluţiile mijlocaşului israelian de până acum. Ofri Arad a adunat 10 meciuri pentru naţionala Israelului.

Comentarii


1 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
