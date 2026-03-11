Veste teribilă pentru FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Un jucător important al campioanei s-a accidentat grav - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului, după golul anulat al lui Ofri Arad cu Metaloglobus / Sport Pictures

Mirel Rădoi (44 de ani) a pierdut un jucător important înaintea debutului său pe banca FCSB-ului. Campioana ultimelor două sezoane va juca duminică, de la 20:30, cu Metaloglobus. Meciul FCSB-ului cu “lanterna” clasamentului a fost reprogramat de mai multe ori.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de duelul cu Metaloglobus, FCSB l-a pierdut pe Ofri Arad (27 de ani), care înainte de a veni la echipa lui Becali a marcat în Champions League împotriva Interului lui Chivu.

Ofri Arad a suferit o entorsă şi va lipsi timp de o lună

„Ofri a ajuns cam târziu la echipă, pe 5 noiembrie știam că a avut o intervenție minoră, dar da, intervenție chirurgicală. A dat toate testele posibile, a fost la vizita medicală, care a fost foarte amănunțită și arăta foarte bine, dar a avut deficit de forță.

Ieri, chiar la primul antrenament, a făcut o entorsă atât de gravă încât trebuie să stea 10 zile imobilizat. Așa că 4 săptămâni va absenta”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Ofri Arad a jucat 3 meciuri pentru FCSB de la venirea la campioana României, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A avut un gol anulat în meciul FCSB – Metaloglobus 4-1. Reuşita lui a fost anulată atunci pentru offside.