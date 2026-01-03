Louis Munteanu a ajuns în SUA! Cele mai noi detalii despre transferul atacantului român - Antena Sport

Louis Munteanu (23 de ani) a ajuns în Statele Unite. Atacantul român se pregăteşte să fie prezentat oficial la noua echipă, DC United.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a dat cele mai noi detalii despre Louis Munteanu.

Louis Munteanu a ajuns în SUA. Urmează să fie prezentat oficial

“El este acolo, este mulțumit, este cu familia acolo. L-au primit foarte bine! Clubul l-a și anunțat. S-a înțeles cu cei de acolo și au ajuns la concluzia că ambele părți au numai de câștigat.

Mă bucur pentru Louis. Este un fotbalist foarte bun, talentat, un băiat de caracter și e inteligent. Sigur, a mai emis și niște pretenții, dar este normal.

Nu e îngrijorat că nu va mai fi chemat la națională. Își dorește să meargă la națională și să contribuie.