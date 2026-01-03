Louis Munteanu a ajuns în SUA! Cele mai noi detalii despre transferul atacantului român - Antena Sport

Louis Munteanu (23 de ani) a ajuns în Statele Unite. Atacantul român se pregăteşte să fie prezentat oficial la noua echipă, DC United.
Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a dat cele mai noi detalii despre Louis Munteanu.
Louis Munteanu a ajuns în SUA. Urmează să fie prezentat oficial
“El este acolo, este mulțumit, este cu familia acolo. L-au primit foarte bine! Clubul l-a și anunțat. S-a înțeles cu cei de acolo și au ajuns la concluzia că ambele părți au numai de câștigat.
Mă bucur pentru Louis. Este un fotbalist foarte bun, talentat, un băiat de caracter și e inteligent. Sigur, a mai emis și niște pretenții, dar este normal.
Nu e îngrijorat că nu va mai fi chemat la națională. Își dorește să meargă la națională și să contribuie.
Este român, patriot. Dacă acolo va juca titular, sigur va rămâne în atenția lui Mircea Lucescu“, a declarat Iuliu Mureşan pentru digisport.ro.
DC United, echipă la care va evolua Louis Munteanu, l-ar vrea şi pe Meriton Korenica (29 de ani), de la CFR Cluj. Mureşan a precizat că antrenorul lui DC United, Rene Weiler, l-a remarcat şi pe jucătorul kosovar atunci când a venit în România să îl urmărească pe Louis Munteanu.
Korenica este cotat la 2.4 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Kosovarul are 6 goluri şi 2 assist-uri pentru CFR Cluj în acest sezon. De când evoluează la CFR, Korenica a reuşit să înscrie 18 goluri şi să dea 14 pase decisive în 79 de meciuri.
