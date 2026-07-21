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Transfer la CFR Cluj. Portughezul Bruno Costa a semnat

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 19:24

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Transfer la CFR Cluj. Portughezul Bruno Costa a semnat
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Gruparea CFR Cluj a anunţat că l-a achiziţionat pe Bruno Costa, fotbalist portughez în vârstă de 29 de ani.

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Mijlocaş polivalent, Bruno Costa este un produs al academiei FC Porto, club pentru care a evoluat în 47 de partide la prima echipă, bifând prezenţe în UEFA Champions League şi UEFA Europa League.

În tricoul „dragonilor” a câştigat două titluri de Campion, trei Cupe, o Cupă a Ligii şi o Supercupă. În fotbalul portughez, la nivel de seniori, a adunat peste 100 de apariţii în campionat şi Cupă pentru formaţii de primă ligă precum FC Porto, Paços de Ferreira, CD Nacional şi Vizela.

De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat în Franţa, pentru Valenciennes, dar şi în Coreea de Sud, unde a îmbrăcat tricoul formaţiilor Gyeongnam FC şi Gimhae FC 2008.

 

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