Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya - Antena Sport

FCSB a primit o veste proastă pe finalul cantonamentului din Antalya, unde a pregătit a doua parte a sezonului. Ionuț Cercel, fundașul dreapta al campioanei, a plecat de urgență din Turcia după ce a suferit o accidentare la genunchi și s-a întors în România.
FCSB a avut de-a lungul sezonului constant probleme în apărare, fie că a fost vorba de Joyskim Dawa, Mihai Popescu, sau Risto Radunovic. Ionuț Cercel a fost unul dintre fundașii care la rândul său a ratat mai multe meciuri din Liga 1, iar jucătorul de 19 ani e în pericol să fie din nou indisponibil.
Ionuț Cercel s-a “rupt” în Antalya
Potrivit celor de la fanatik.ro, Cercel a acuzat probleme medicale în ultimele zile ale cantonamentului roș-albaștrilor. Fundașul a descoperit că are o accidentare la genunchi și a fost nevoit să se întoarcă în țară de urgență.
Nu este primul cantonament când Cercel are probleme medicale, pentru că și după cel din vară a avut un impediment la același genunchi. Sursa citată anterior notează că jucătorul care îndeplinește regula Under-21 la FCSB nu va fi disponibil pentru meciul cu FC Argeș de vineri, care deschide acțiunea în Liga 1 pe anul 2026.
Rămâne de văzut cât de gravă este problema lui Cercel și cât va fi nevoit să stea pe bară. Până acum, apărătorul a ratat deja 11 partide din 21 posibile în Liga 1 din cauza diverselor situații medicale.
În total, el a strâns 10 meciuri în tricoul roș-albaștrilor în acest sezon.
