Lovitură pentru Rapid. Cât stă pe bară titularul accidentat în meciul cu UTA: "Nu e ceva minor" - Antena Sport

Lovitură pentru Rapid. Cât stă pe bară titularul accidentat în meciul cu UTA: “Nu e ceva minor”

Andrei Nicolae Publicat: 28 ianuarie 2026, 11:26

Lars Kramer, în timpul meciului cu UTA / Sport Pictures

Rapid a suferit o pierdere importantă în urma meciului disputat cu UTA la Arad. Lars Kramer, fundașul central adus în vară de la Aalborg, a suferit o accidentare serioasă și va fi nevoit să stea pe bară aproximativ o lună, în cel mai bun caz, conform anunțului făcut de președintele Victor Angelescu.

Rapid a câștigat în cea mai recentă contra celor de la UTA, însă Costel Gâlcă a primit și o veste deloc bună în urma meciului de la Arad. Lars Kramer, care a părăsit accidentat terenul la finalul primei reprize al duelului, s-a accidentat la genunchi și va fi nevoit să stea pe bară câteva săptămâni.

Anunțul lui Victor Angelescu despre starea lui Lars Kramer

Marți seara, Victor Angelescu a participat la o emisiune și a vorbit despre situația jucătorului adus în vară de la Aalborg. Președintele giuleștenilor s-a ferit să dea un verdict așteptând RMN-ul, dar a declarat că problema sa e la genunchi și că nu este ceva minor.

Ulterior, oficialul a dezvăluit că speră să îl vadă pe Kramer în trei, patru săptămâni înapoi pe teren.

Azi a fost la RMN, aşa că o să ştim mai bine pe seară. Se pare că e la genunchi, sperăm să nu fie ligamental colateral, poate fi meniscul, dar nu vreau să mă pronunţ până nu vedem RMN-ul.

Nu e ceva minor ca să poată juca următorul meci. Normal că sperăm la cât mai puţin, dar nu vreau să mă pronunţ până nu vedem RMN-ul şi interpretările. E unul dintre liderii vestiarului, pentru noi e foarte important Kramer şi nu este plăcut.

Sperăm să-l avem cât mai repede şi să fie o accidentare de scurtă durată. Probabil, în situaţia cea mai bună, ar reveni în trei, patru săptămâni“, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.

În acest sezon, Kramer a adunat 23 de partide pentru Rapid și două goluri. În 21 de meciuri, stoperul batav a fost titular, astfel că absența sa din defensiva giuleștenilor e posibil să se resimtă la următoarele meciuri.

