Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: "Stă un an!" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat că un jucător de la FCSB a primit o lovitură uriașă. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că acesta mai are de așteptat, până la revenirea pe teren.

Este vorba despre Joyskim Dawa, fundaș care s-a accidentat în luna martie, la un meci al echipei naționale. Acesta s-a operat din cauza unei probleme la ligamente și nu a mai jucat pentru campioana României.

Joyskim Dawa a primit o lovitură uriașă

Chiar dacă, inițial, se credea că fundașul va reveni în curând în lotul lui Elias Charalambous, Mihai Stoica a dezvăluit acum că Dawa ar putea reveni abia în luna martie a anului viitor.

“Șut s-a rupt acum. Dawa s-a rupt și un an de zile o să stea. Bă, un an de zile! Vii de la un tip de pregătire cu un anumit tip de preparator fizic, te duci la alt tip de pregătire și se întâmplă. Foarte mulți jucători se accidentează la echipele naționale. Nu vorbesc numai de ai noștri”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Mesajul lui Mihai Stoica vine în contextul în care oficialii de la FCSB sperau ca Dawa să fie recuperat mult mai repede. Reprezentanții campioanei l-au trecut pe fundaș și pe lista UEFA, pentru meciurile din faza ligii, însă acesta nu ar urma să joace în nicio partidă, dacă ar reveni abia în luna martie.