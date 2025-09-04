Surpriza uriaşă pe lista trimisă de FCSB la UEFA, pentru meciurile din grupa Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Surpriza uriaşă pe lista trimisă de FCSB la UEFA, pentru meciurile din grupa Europa League

Publicat: 4 septembrie 2025, 8:59

Surpriza uriaşă pe lista trimisă de FCSB la UEFA, pentru meciurile din grupa Europa League

Jucătorii FCSB, înainte de meciul cu CFR Cluj, încheiat la egalitate, 2-2 - Sport Pictures

FCSB a trimis la UEFA lista cu lotul cu care va trata meciurile din grupa Europa League. De acolo, după cum a anunţat Gigi Becali, lipseşte Vlad Chiricheş.

Surpriza o reprezintă Andrei Dăncuş, fundaşul de 16 ani pe care Becali îl vrea şi în Liga 1, pentru a respecta regula U21. Alexandru Stoian lipseşe însă de pe listă.

Lotul celor de la FCSB trimis la UEFA

  • Portari: Târnovanu, Zima, Mihai Udrea.
  • Fundași: Crețu, Graovac, Dawa, Andrei Dăncuș, Kiki, Mihai Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic.
  • Mijlocași: Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan.
  • Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam.

Programul meciurilor din grupa Europa League

  • Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
  • Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
  • Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
  • Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
  • Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
  • Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
  • Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Primele 24 de echipe din cele 36 din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.

 

