LPF a anunţat programul următoarelor etape din Liga 1! Când are loc meciul Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 din Liga. În această perioadă vor avea loc mai multe dueluri interesante, precum Dinamo – Universitatea Craiova, Universitatea Craiova – FCSB, CFR Cluj – U Cluj sau Rapid – Petrolul.

LPF a anunţat că orele de disputare ale partidelor Csikszereda – UTA Arad și Unirea Slobozia – Farul, dar şi ale duelurilor din etapa cu numărul 27 vor fi comunicate ulterior.

Programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 din Liga 1

Vineri, 30 ianuarie

Ora 17.00 FC CFR 1907 Cluj – FC Metaloglobus București

Ora 20.00 Dinamo București – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

Ora 14.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș – UTA Arad

Ora 20.00 FC Rapid – Universitatea Cluj

Duminică, 1 februarie