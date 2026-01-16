LPF a anunţat programul următoarelor etape din Liga 1! Când are loc meciul Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 din Liga. În această perioadă vor avea loc mai multe dueluri interesante, precum Dinamo – Universitatea Craiova, Universitatea Craiova – FCSB, CFR Cluj – U Cluj sau Rapid – Petrolul.
LPF a anunţat că orele de disputare ale partidelor Csikszereda – UTA Arad și Unirea Slobozia – Farul, dar şi ale duelurilor din etapa cu numărul 27 vor fi comunicate ulterior.
Programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 din Liga 1
Vineri, 30 ianuarie
- Ora 17.00 FC CFR 1907 Cluj – FC Metaloglobus București
- Ora 20.00 Dinamo București – Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 31 ianuarie
- Ora 14.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt
- Ora 17.00 FC Argeș – UTA Arad
- Ora 20.00 FC Rapid – Universitatea Cluj
Duminică, 1 februarie
- Ora 17.15 Farul Constanța – Universitatea Craiova
- Ora 20.00 FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Luni, 2 februarie
- Ora 20.00 FC Botoșani – Oțelul Galați
Etapa a 25-a
Marți, 3 februarie
- Ora 16.00 Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia
- Ora 18.00 Universitatea Cluj – FC Argeș
- Ora 20.30 FC Hermannstadt – FC Rapid
Miercuri, 4 februarie
- Ora 16.00 FC Metaloglobus București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 18.00 UTA Arad – CFR 1907 Cluj
- Ora 20.30 Farul Constanța – Dinamo București
Joi, 5 februarie
- Ora 18.00 Universitatea Craiova – Oțelul Galați
- Ora 20.30 FCSB – FC Botoșani
Etapa a 26-a
Vineri, 6 februarie
- Ora 17.00 FC Argeș – FC Hermannstadt
- Ora 20.00 FC Rapid – Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 7 februarie
- FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad
- Unirea Slobozia – Farul Constanța
- Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj
Duminică, 8 februarie
- Ora 17.00 FC Botoșani – FC Metaloglobus București
- Ora 20.00 Oțelul Galați – FCSB
Luni, 9 februarie
- Ora 20.00 Dinamo București – Universitatea Craiova
Etapa a 27-a
Vineri, 13 februarie
- Petrolul Ploiești – FC Argeș
Sâmbătă, 14 februarie
- Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- FC Metaloglobus București – Oțelul Galați
Duminică, 15 februarie
- UTA Arad – FC Botoșani
- Farul Constanța – FC Rapid
- Universitatea Craiova – FCSB
Luni, 16 februarie
- FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj
- Dinamo București – Unirea Slobozia
