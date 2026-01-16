LPF a anunţat programul următoarelor etape din Liga 1! Când are loc meciul Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

Închide meniul
LPF a anunţat programul următoarelor etape din Liga 1! Când are loc meciul Universitatea Craiova – FCSB

Publicat: 16 ianuarie 2026, 15:42

Publicat: 16 ianuarie 2026, 15:42

LPF a anunţat programul următoarelor etape din Liga 1! Când are loc meciul Universitatea Craiova – FCSB

FCSB - Universitatea Craiova / Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 din Liga. În această perioadă vor avea loc mai multe dueluri interesante, precum Dinamo – Universitatea Craiova, Universitatea Craiova – FCSB, CFR Cluj – U Cluj sau Rapid – Petrolul.

LPF a anunţat că orele de disputare ale partidelor Csikszereda – UTA Arad și Unirea Slobozia – Farul, dar şi ale duelurilor din etapa cu numărul 27 vor fi comunicate ulterior.

Programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 din Liga 1

Vineri, 30 ianuarie

  • Ora 17.00 FC CFR 1907 Cluj – FC Metaloglobus București
  • Ora 20.00 Dinamo București – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

  • Ora 14.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt
  • Ora 17.00 FC Argeș – UTA Arad
  • Ora 20.00 FC Rapid – Universitatea Cluj

Duminică, 1 februarie

  • Ora 17.15 Farul Constanța – Universitatea Craiova
  • Ora 20.00 FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Luni, 2 februarie

  • Ora 20.00 FC Botoșani – Oțelul Galați

Etapa a 25-a

Marți, 3 februarie

Marți, 3 februarie
  • Ora 16.00 Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia
  • Ora 18.00 Universitatea Cluj – FC Argeș
  • Ora 20.30 FC Hermannstadt – FC Rapid

Miercuri, 4 februarie

  • Ora 16.00 FC Metaloglobus București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 18.00 UTA Arad – CFR 1907 Cluj
  • Ora 20.30 Farul Constanța – Dinamo București

Joi, 5 februarie

  • Ora 18.00 Universitatea Craiova – Oțelul Galați
  • Ora 20.30 FCSB – FC Botoșani

Etapa a 26-a

Vineri, 6 februarie

  • Ora 17.00 FC Argeș – FC Hermannstadt
  • Ora 20.00 FC Rapid – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 7 februarie

  • FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad
  • Unirea Slobozia – Farul Constanța
  • Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 8 februarie

  • Ora 17.00 FC Botoșani – FC Metaloglobus București
  • Ora 20.00 Oțelul Galați – FCSB

Luni, 9 februarie

  • Ora 20.00 Dinamo București – Universitatea Craiova

Etapa a 27-a

Vineri, 13 februarie

  • Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

  • Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • FC Metaloglobus București – Oțelul Galați

Duminică, 15 februarie

  • UTA Arad – FC Botoșani
  • Farul Constanța – FC Rapid
  • Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 16 februarie

  • FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj
  • Dinamo București – Unirea Slobozia
