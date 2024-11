Lucian Sânmărtean şi-a găsit urmaşul de la FCSB: "Tavi Popescu e un jucător genial!". Sfat preţios pentru fotbalistul campioanei - Antena Sport

Lucian Sânmărtean este convins că Tavi Popescu va avea un viitor strălucit. Jucătorul de 21 de ani de la FCSB a fost remarcatul fostului internaţional, care în prezent este antrenor secund la naţionala României U21.

Sânmărtean a jucat doi ani pentru echipa lui Gigi Becali şi a obţinut rezultate remarcabile. A cucerit două titluri (2014, 2015), Cupa României (2015) şi Cupa Ligii (2015).

Lucian Sânmărtean şi-a găsit urmaşul de la FCSB. Laude pentru Octavian Popescu

Fostul „magician” al roş-albaştrilor este convins că Octavian Popescu are calităţi extraordinare şi i-a oferit un sfat. Îi cere să lucreze mult la pregătirea mentală, pentru a putea juca în campionatele de top ale Europei.

„(n.r. despre evoluția lui Tavi Popescu) Îl aștept pe Tavi Popescu. Tot am zis că îl aștept de foarte mult timp și e un copil care e într-o reală creștere. E un jucător genial care poate să facă diferența pentru această echipă dacă e supus și e 100% din punct de vedere mental.

(De ce e Tavi Popescu răsfățat?) Fiindcă el are altceva vizavi de ceilalți jucători. Are tușa aia de genialitate. Stau cu el la antrenamente în fiecare zi, îl urmăresc. El trebuie doar să își schimbe conceptul, concepția și pregătirea, pregătirea mentală mai degrabă. (…) Gesturile astea sunt absolut normale. E un răsfăț pe care publicul și mass-media i l-au acordat. El cumva, în momentul în care jocul nu îi merge, vrea să pară un tip de lider, dar încă nu e. E încă imatur, e la vârsta de 20 de ani, dar are ceva frumos în el acest jucător„, a declarat Lucian Sânmărtean la prosport.ro.