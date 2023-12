Luis Phelipe, prima reacţie după ce Gigi Becali l-a dat de gol că a semnat cu FCSB: "Voi da totul pentru echipa mea!" - Antena Sport

Reclamă

”Am văzut știrile dar nu știu nimic. Mă gândesc la Poli Iași acum și după pauza de iarnă vom vedea. Nu am semnat, nu pot vorbi despre asta. Dacă e o ofertă bună pentru Poli Iași, vom vedea, ar fi o oportunitate bună pentru mine și sunt pregătit pentru asta.

Da, jucăm cu FCSB următorul meci și voi da totul pentru echipa mea. Când joc pentru Poli, vreau să câștig fiecare meci”, a declarat Luis Phelipe, potrivit digisport.ro.

Preşedintele lui Poli Iaşi a oferit detalii de ultimă oră despre plecarea lui Phelipe la FCSB. Clubul din Copou a păstrat un procent important dintr-un viitor transfer.

„200.000 de euro este suma, avem și 20% dintr-un viitor transfer. Nu ascund faptul că am dorit mai mult, am dorit procente mai mari, dar atât am obținut și îmi doresc ca Luis să aibă un parcurs bun la FCSB pentru că are multă calitate. Joacă în toate pozițiile, Leo l-a pus și număr 10, în bandă, joacă peste tot.

E un jucător plăcut de vestiar, antrenori, public și cred că va da totul”, a precizat Corneliu Șfaițer.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Luis Felipe la FCSB Becali a confirmat că Luis Felipe a semnat cu FCSB şi că a plătit 200.000 de euro pentru transferul său de la Poli Iaşi. În vârstă de 22 de ani, brazilianul va juca pe mai multe poziţii, aşa cum a declarat patronul roş-albaştrilor. Felipe nu va fi ultima achiziţie a lui FCSB, Gigi Becali plănuind să mai aducă şi alţi jucători la echipa sa: „E adevărat, l-am semnat ieri sau azi. Nici nu mai știu, îl voiam mai demult. Îmi place de el. V-am mai zis. 200.000 am dat pe el. O să joace mai multe pozitii, e și nouă fals. Poate fi și număr 10. V-am zis că iau un 9, un decar și un fundaș central. Luis poate juca și în bandă. E un jucător bun”, a declarat Gigi Becali, potrivit iamsport.ro. În cariera sa, Luis Felipe a mai fost legitimat la Bragantino, RB Salzburg, FC Liefering, FC lugano, Atletico-GO, Nautico, Botafogo şi Paysadu.