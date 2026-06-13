Home | Fotbal | Liga 1 | Marele rapidist care a negociat cu Gigi Becali chiar în biserică! De ce a picat totul

Marele rapidist care a negociat cu Gigi Becali chiar în biserică! De ce a picat totul

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 15:11

Comentarii
Marele rapidist care a negociat cu Gigi Becali chiar în biserică! De ce a picat totul

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigi Becali a dezvăluit cu ce mare rapidist a negociat chiar în biserică. Florin Motroc a dezvăluit că a purtat discuții cu patronul de la FCSB chiar în biserică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali s-a întâlnit cu antrenorul la Schitul Darvari. Patronul de la FCSB i-a propus direct acestuia să vină pe banca echipei sale, chiar dacă trecutul său se leagă de Rapid.

Marele rapidist care a negociat cu Gigi Becali chiar în biserică: Florin Motroc

Florin Motroc a dezvăluit că a fost „șocat” de propunerea lui Gigi Becali, venită în urmă cu mai mulți ani. Antrenorul a dezvăluit că l-a refuzat pe patronul roș-albaștrilor, dorind să ajungă pe banca Rapidului.

„Am avut o discuție cu domnul Becali, ne-am întâlnit la schit, la Darvari. Am avut mai multe întâlniri, probabil s-a interesat de mine, a aflat că sunt rapidist, cine sunt, iar apoi a venit și mi-a propus să antrenez FCSB. M-a șocat propunerea, nu mă așteptam. Și, pentru că a fost corect într-o privință, nu am acceptat, totuși, deși alții ar fi făcut-o. Uitați-vă ce rampă de lansare este FCSB. Și aveam și un salariu foarte bun.

Dar, dacă este ceva ce îmi doresc, este să antrenez Rapid. Dacă oi mai apuca. Dacă nu, asta e. Știam că, dacă acceptam să antrenez FCSB, dacă acceptam compromisul, aș fi compromis șansele de a antrena Rapidul”, a declarat Florin Motroc, conform sptfm.ro.

Reclamă
Reclamă

Florin Motroc, ajuns la 58 de ani, a evoluat la Rapid în perioada 1993-1996. El a fost crescut de giuleștenii, fiind cedat în 1886 la Sportul. După șapte ani, fostul mijlocaș s-a întors la echipa de sub Grant.

  • Florin Motroc o antrenează pe East Riffa, în Bahrain
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Băiatul de 15 ani din Timiș care a căzut cu trotineta electrică a murit: "Drum lin către îngeri, copil drag!"
Observator
Băiatul de 15 ani din Timiș care a căzut cu trotineta electrică a murit: "Drum lin către îngeri, copil drag!"
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri secrete la mănăstire: „M-a șocat propunerea”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri secrete la mănăstire: „M-a șocat propunerea”
14:47

VIDEOCalificările MP al Barcelonei, Antena 3 CNN și AntenaPLAY (ora 17:00). Russell, cel mai rapid în FP3
14:46

Haiti – Scoția LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 și AntenaPLAY), în Grupa C de la Campionatul Mondial
14:05

Transfer ratat pentru Gigi Becali. Jucătorul dorit la FCSB a fost prezentat oficial la altă echipă
13:48

Brazilia – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționala lui Ancelotti, misiune dificilă în primul meci de la CM
13:36

Anunţ de ultim moment despre viitorul lui Mirel Rădoi: “Va veni săptămâna viitoare”
13:12

Simona Halep, gata de meciul de retragere. Cui i-a mulțumit, de față cu Elina Svitolina și Gael Monfils: „E o plăcere”
Vezi toate știrile
1 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 2 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 3 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 4 „Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat 5 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY! 6 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Unde ajunge fotbalistul debutat la națională de Gică Hagi și cât încasează ardelenii
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta