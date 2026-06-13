Marele rapidist care a negociat cu Gigi Becali chiar în biserică! De ce a picat totul

Gigi Becali a dezvăluit cu ce mare rapidist a negociat chiar în biserică. Florin Motroc a dezvăluit că a purtat discuții cu patronul de la FCSB chiar în biserică.

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Gigi Becali s-a întâlnit cu antrenorul la Schitul Darvari. Patronul de la FCSB i-a propus direct acestuia să vină pe banca echipei sale, chiar dacă trecutul său se leagă de Rapid.

Marele rapidist care a negociat cu Gigi Becali chiar în biserică: Florin Motroc

Florin Motroc a dezvăluit că a fost „șocat” de propunerea lui Gigi Becali, venită în urmă cu mai mulți ani. Antrenorul a dezvăluit că l-a refuzat pe patronul roș-albaștrilor, dorind să ajungă pe banca Rapidului.

„Am avut o discuție cu domnul Becali, ne-am întâlnit la schit, la Darvari. Am avut mai multe întâlniri, probabil s-a interesat de mine, a aflat că sunt rapidist, cine sunt, iar apoi a venit și mi-a propus să antrenez FCSB. M-a șocat propunerea, nu mă așteptam. Și, pentru că a fost corect într-o privință, nu am acceptat, totuși, deși alții ar fi făcut-o. Uitați-vă ce rampă de lansare este FCSB. Și aveam și un salariu foarte bun.

Dar, dacă este ceva ce îmi doresc, este să antrenez Rapid. Dacă oi mai apuca. Dacă nu, asta e. Știam că, dacă acceptam să antrenez FCSB, dacă acceptam compromisul, aș fi compromis șansele de a antrena Rapidul”, a declarat Florin Motroc, conform sptfm.ro.