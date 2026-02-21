Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Osasuna - Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Osasuna – Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga

Osasuna – Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga

Alex Masgras Publicat: 21 februarie 2026, 21:57

Comentarii
Osasuna – Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga

Osasuna - Real Madrid / Getty Images

Osasuna a dat lovitura în etapa cu numărul 25 din La Liga şi s-a impus cu 2-1 în meciul de pe teren propriu cu Real Madrid. Arbeloa a suferit prima înfrângere în campionat de la preluarea echipei, acesta fiind şi primul eşec în La Liga după aproape două luni şi jumătate, de la înfrângerea de pe Bernabeu cu Celta Vigo. Mai mult, Real avea o serie de 8 victorii la rând în La Liga, până la această partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, madrilenii riscă să piardă prima poziţie până la finalul etapei. Barcelona, care este la două puncte în spatele lui Real Madrid, va juca duminică, pe teren propriu, cu Levante.

Osasuna – Real Madrid 2-1

În minutul 38, Budimir a deschis scorul dintr-un penalty obţinut tot de el, după intervenţia VAR. În primă fază, el a primit cartonaş galben, dar acesta a fost anulat după ce arbitrul a văzut faultul comis de Courtois.

Vinicius a restabilit egalitatea în minutul 73, atunci când a înscris din pasa lui Federico Valverde. Ultimul cuvânt l-a avut tot Osasuna, care a dat lovitura în primul minut al prelungirilor. Raul Garcia a driblat doi adversari şi l-a învins pe Courtois, aducând trei puncte în contul gazdelor.

Reclamă
Reclamă

Real Madrid riscă astfel să piardă poziţia de lider. Echipa lui Arbeloa are 60 de puncte, în timp ce Barcelona, care va juca duminică cu Levante, este pe locul 2, cu 58 de puncte. Etapa viitoare, Real Madrid va juca pe teren propriu cu Getafe. Până atunci, madrilenii vor primi vizita lui Benfica, pentru returul din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. La Lisabona, madrilenii s-au impus cu 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Observator
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul pentru Budapesta: ”Oamenii sunt amabili, dar…”
Fanatik.ro
După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul pentru Budapesta: ”Oamenii sunt amabili, dar…”
22:57
VideoFanii lui Braga au oprit meciul cu Guimaraes cu torţe şi artificii! Scene incredibile în Liga Portugal
22:56
Promisiunea lui Cîrjan: “În play-off să-i batem de două ori”
22:19
VideoJurnal Antena Sport | Cresc împreună cu cei mici
22:16
VideoJurnal Antena Sport | Daniel Popa i-a pus gând rău campioanei FCSB
22:02
Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste!
21:47
FotoApariţie surpriză la Rapid – Dinamo. Cu cine a venit Mihăilă la meci
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 3 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii