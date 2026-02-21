Osasuna - Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga - Antena Sport

Osasuna a dat lovitura în etapa cu numărul 25 din La Liga şi s-a impus cu 2-1 în meciul de pe teren propriu cu Real Madrid. Arbeloa a suferit prima înfrângere în campionat de la preluarea echipei, acesta fiind şi primul eşec în La Liga după aproape două luni şi jumătate, de la înfrângerea de pe Bernabeu cu Celta Vigo. Mai mult, Real avea o serie de 8 victorii la rând în La Liga, până la această partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, madrilenii riscă să piardă prima poziţie până la finalul etapei. Barcelona, care este la două puncte în spatele lui Real Madrid, va juca duminică, pe teren propriu, cu Levante.

Osasuna – Real Madrid 2-1

În minutul 38, Budimir a deschis scorul dintr-un penalty obţinut tot de el, după intervenţia VAR. În primă fază, el a primit cartonaş galben, dar acesta a fost anulat după ce arbitrul a văzut faultul comis de Courtois.

Vinicius a restabilit egalitatea în minutul 73, atunci când a înscris din pasa lui Federico Valverde. Ultimul cuvânt l-a avut tot Osasuna, care a dat lovitura în primul minut al prelungirilor. Raul Garcia a driblat doi adversari şi l-a învins pe Courtois, aducând trei puncte în contul gazdelor.

Real Madrid slip up in the title race and lose 2-1 in the 90th minute to Osasuna 😱

Barcelona have the chance to go top of La Liga on Sunday. pic.twitter.com/UITCURIZb0

— B/R Football (@brfootball) February 21, 2026