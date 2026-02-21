Daniel Pancu anunţă un transfer pe bani grei la CFR: "O sumă mult mai mare ca Louis Munteanu" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu anunţă un transfer pe bani grei la CFR: “O sumă mult mai mare ca Louis Munteanu”

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 21:20

Daniel Pancu bucuros, la un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

Echipa CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Liga 1, învigând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a.

Daniel Pancu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Biliboc. Antrenorul a făcut un pariu personal în cazul jucătorului şi spune că a anunţat deja conducerea că acesta se va transfera pe o sumă record.

”Cea mai importantă victorie aș putea să spun. Am întâlnit o echipă bună, foarte organizată. Am avut ceva probleme, am fost destul de lenți în prima repriză, în a doua cred că lucrurile s-au schimbat.

Am fost inspirați și la schimbări. Una peste alta, nu cred că poate contesta nimeni victoria. Am avut și ocazii. Împotriva Petrolului este greu să găsești spații, să le valorifici, dar cred că a fost o victorie meritată.

Avem jucători cu calitate la CFR, multe goluri de le vedeți sunt faze lucrate la antrenament, cum erau și la naționala U21. Sunt convins că jucătorii cu calitate au un randament bun cu mine. Din 4 antrenamente dintr-o săptămână, 3 sunt pe principii ofensive, mă refer la spații, la combinații. Sunt puși în valoare cu calitățile lor.

Biliboc, dacă mă întrebi pe mine, le-am zis încă de la început celor din conducere că va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare ca Louis Munteanu. Eu cred că nu m-am înșelat. Nu îl știam când am venit, dar e alt jucător acum.

Ce pot spune în momentul de față, e că merităm. Ca echipă, merităm să fim în play-off. Șansele sunt 90% acum, când am venit erau 5%. Cred că suntem echipă de play-off.”, a spus Daniel Pancu.

Clujenii sunt pe locul 5, cu 47 de puncte, Petrolul e a 12-a, cu 28 de puncte.

