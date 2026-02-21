Daniel Pancu anunţă un transfer pe bani grei la CFR: "O sumă mult mai mare ca Louis Munteanu" - Antena Sport

Echipa CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Liga 1, învigând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a.

Daniel Pancu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Biliboc. Antrenorul a făcut un pariu personal în cazul jucătorului şi spune că a anunţat deja conducerea că acesta se va transfera pe o sumă record.

”Cea mai importantă victorie aș putea să spun. Am întâlnit o echipă bună, foarte organizată. Am avut ceva probleme, am fost destul de lenți în prima repriză, în a doua cred că lucrurile s-au schimbat.

Am fost inspirați și la schimbări. Una peste alta, nu cred că poate contesta nimeni victoria. Am avut și ocazii. Împotriva Petrolului este greu să găsești spații, să le valorifici, dar cred că a fost o victorie meritată.

Avem jucători cu calitate la CFR, multe goluri de le vedeți sunt faze lucrate la antrenament, cum erau și la naționala U21. Sunt convins că jucătorii cu calitate au un randament bun cu mine. Din 4 antrenamente dintr-o săptămână, 3 sunt pe principii ofensive, mă refer la spații, la combinații. Sunt puși în valoare cu calitățile lor.