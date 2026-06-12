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Reacţia lui Neluţu Varga, după ce CFR Cluj a fost ameninţată cu excluderea din cupele europene. Amendă uriaşă de la UEFA

Viviana Moraru Publicat: 12 iunie 2026, 15:30

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Reacţia lui Neluţu Varga, după ce CFR Cluj a fost ameninţată cu excluderea din cupele europene. Amendă uriaşă de la UEFA

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

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Neluţu Varga a reacţionat, după ce CFR Cluj a fost amendată de UEFA. Clujenii au fost amendaţi de UEFA, existând riscul ca echipa să primească interdicţie în cupele europene.

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UEFA a analizat toate echipele participante în următorul sezon al competiţiilor europene, CFR Cluj fiind unul dintre cele şapte cluburi amendate de forul continental.

Reacţia lui Neluţu Varga, după ce CFR Cluj a fost ameninţată cu excluderea din cupele europene

CFR Cluj a primit o amendă de 200.000 de euro, după analiza efectuată de UEFA asupra situaţiei financiare a clubului. Şi kosovarii de la Ballkani au primit o astfel de pedeapsă, printre echipele sancţionate fiind şi Athletic Bilbao, care are de plătit suma de 10.000 de euro.

CFR Cluj se va afla într-o perioadă de probaţiune, care se va întinde pe următoarele două sezoane. În acest caz, clujenii vor fi excluşi din cupele europene, în cazul în care se vor mai confrunta cu probleme financiare.

“Din cauza unor circumstanţe agravante, şi anume recidivă şi/sau restanţe de plăţi de peste 90 de zile, următoarele patru cluburi au primit, de asemenea, o excludere cu suspendare de la participarea la următoarele competiţii UEFA:

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CFR 1907 Cluj şi FC Ballkani – excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de două sezoane. Ea va fi aplicată doar dacă cluburile au plăţi restante în sezoanele 2026/27 şi 2027/28;

FK Budućnost Podgorica şi FC Ordabasy Shymkent – excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de un sezon. Va fi aplicată numai dacă cluburile au plăţi restante în sezonul 2026/27″, a anunţat UEFA, printr-un comunicat emis pe 12 iunie.

Cu privire la acest lucru a reacţionat şi Neluţu Varga. Patronul de la CFR Cluj a dat asigurări că datoria către UEFA va fi achitată: “Tot ce trebuie plătit, o să plătim. Normal că o să achităm amenda de la UEFA”, a declarat Neluţu Varga, conform fanatik.ro.

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