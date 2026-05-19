OFICIAL | Marius Baciu e noul antrenor al FCSB-ului! Anunţul echipei patronate de Gigi Becali

Marius Baciu (51 de ani) a fost anunţat de FCSB pe reţelele sociale ca noul antrenor al FCSB-ului. Gigi Becali (67 de ani) transmitea ieri că Baciu a semnat contractul cu roş-albaştrii.
FCSB a precizat şi care va fi staff-ul lui Marius Baciu la echipa patronată de Gigi Becali.
Marius Baciu, anunţat oficial de FCSB ca noul antrenor al echipei
“Bine ai venit, Marius Baciu!
FCSB anunță că, începând de marți, 19 mai, Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei noastre.
Fostul căpitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.
Noul nostru tehnician va participa miercuri, începând cu ora 17:00, la prima conferință de presă din această postură, la Baza Sportivă FCSB.
Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a transmis FCSB, pe reţelele sociale.
- Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
- Când va avea loc prezentarea oficială a lui Marius Baciu la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica
- S-a aflat totul. Motivul pentru care Marius Baciu a devenit noul antrenor de la FCSB
- Gigi Becali transferă un atacant din Liga 1. Au început negocierile: “Sunt discuții”
- Filipe Coelho, prima reacție după ce a fost comparat cu Mirel Rădoi: „Este zero pentru mine!”