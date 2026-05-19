OFICIAL | Marius Baciu e noul antrenor al FCSB-ului! Anunţul echipei patronate de Gigi Becali

Marius Baciu (51 de ani) a fost anunţat de FCSB pe reţelele sociale ca noul antrenor al FCSB-ului. Gigi Becali (67 de ani) transmitea ieri că Baciu a semnat contractul cu roş-albaştrii.

FCSB a precizat şi care va fi staff-ul lui Marius Baciu la echipa patronată de Gigi Becali.

“Bine ai venit, Marius Baciu!

FCSB anunță că, începând de marți, 19 mai, Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei noastre.

Fostul căpitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.