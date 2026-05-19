Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | Marius Baciu e noul antrenor al FCSB-ului! Anunţul echipei patronate de Gigi Becali

OFICIAL | Marius Baciu e noul antrenor al FCSB-ului! Anunţul echipei patronate de Gigi Becali

Bogdan Stănescu Publicat: 19 mai 2026, 18:39

Comentarii
OFICIAL | Marius Baciu e noul antrenor al FCSB-ului! Anunţul echipei patronate de Gigi Becali

Marius Baciu, anunţat oficial de FCSB ca noul antrenor al echipei / Facebook FCSB

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Baciu (51 de ani) a fost anunţat de FCSB pe reţelele sociale ca noul antrenor al FCSB-ului. Gigi Becali (67 de ani) transmitea ieri că Baciu a semnat contractul cu roş-albaştrii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a precizat şi care va fi staff-ul lui Marius Baciu la echipa patronată de Gigi Becali.

Marius Baciu, anunţat oficial de FCSB ca noul antrenor al echipei

“Bine ai venit, Marius Baciu!

FCSB anunță că, începând de marți, 19 mai, Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei noastre.

Fostul căpitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Reclamă
Reclamă

Noul nostru tehnician va participa miercuri, începând cu ora 17:00, la prima conferință de presă din această postură, la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a transmis FCSB, pe reţelele sociale.

Fenomen rar în Marea Neagră. Cum a "prins" apa o culoare turcoaz spectaculoasăFenomen rar în Marea Neagră. Cum a "prins" apa o culoare turcoaz spectaculoasă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Observator
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
Fanatik.ro
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
19:07

Antonio Conte a decis: pleacă de la Napoli! Unde ar putea ajunge
19:01

LIVE VIDEOItalia – Norvegia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia
18:57

Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Anunț devastator făcut de dublul-campion de la All England Club
18:50

Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
18:38

Când va avea loc prezentarea oficială a lui Marius Baciu la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica
18:34

Verdict clar: Universitatea Craiova, mare favorită la calificarea în turul 2 din Liga Campionilor
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 6 EXCLUSIVPrimul jucător care şi-a decis viitorul după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român