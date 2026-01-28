Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: "Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: "Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus"

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: "Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus"

Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: “Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus”

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 20:07

Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus

Marius Şumudică nu vede cu ochi buni situaţia în care se află FCSB. Mai mult, el spune că l-a atenţionat pe Gigi Becali că nu prinde play-off-ul, dar latifundiarul nu l-a luat în serios.

“Gigi râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus și Csikszereda. Râdea de mine în emisiune. Zicea că ce zice Șumudică nu se adeverește. Iată că s-a întors, de anul ăsta se cam adeverește cred că. Eu cred că îi va fi foarte greu FCSB-ului să prindă play-off-ul. A trecut și CFR-ul peste ei”, a spus Şumudică pentru Fanatik.ro.

“Trebuie să depășească U Cluj, Oțelul Galați, CFR-ul, care a trecut peste ei și care cred că acum vor câștiga acasă cu Metaloglobus și cu U Cluj. Dacă vor face 6 puncte, Pancu are și el șanse destul de mari la locul 6. Cred că Botoșaniul tremură, chiar vreau să îi felicit și pe cumnatul meu Bogdan Andone și pe Dani Coman pentru ceea ce fac la FC Argeș. Cred că FC Argeș va fi în primele 5”, a mai spus Marius Șumudică..

FCSB este pe locul 11 în Liga 1 cu 31 de puncte.

