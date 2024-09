Marius Şumudică, savuros la conferinţa de presă, după Universitatea Craiova - Rapid 1-1! "M-ai făcut să plec fericit acasă" - Antena Sport

Marius Şumudică, savuros la conferinţa de presă, după Universitatea Craiova - Rapid 1-1 Marius Şumudică, într-o conferinţă de presă Marius Şumudică a fost savuros atunci când un jurnalist i-a transmis după Universitatea Craiova – Rapid 1-1 care este scorul la „directe” între antrenorul Şumudică şi echipa din Bănie. Şumi e neînvins în şapte meciuri, având 4 victorii şi 3 egaluri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „M-ai făcut să plec fericit acasă. Şi un punct contează. Să vedem ce se va întâmpla în retur. Să sperăm că voi fi tot alături de Rapid şi că voi câştiga la Bucureşti. Marius Şumudică, savuros la conferinţa de presă, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1 E clar că avem nevoie de pregătire, e clar că avem nevoie de unele transferuri şi cu siguranţă am început să formăm un tot unitar. Conducerea e aproape de mine. Vom creşte de la joc la joc, trebuie să ajungem în play-off, iar pentru mine Cupa României este un obiectiv important. Nu va exista echipa a doua, fiindcă vreau să mă calific”, a spus Şumudică, la conferinţa de presă. Marius Şumudică a anunţat transferuri la Rapid: „Vin 3 jucători” Marius Şumudică a anunţat transferuri la Rapid. După egalul cu Universitatea Craiova, Marius Şumudică a precizat că 3 jucători, pe care el i-a antrenat în Turcia, vor veni la Rapid. Reclamă

„Sunt mulţumit de efortul pe care l-au depus. Suntem departe de relaţiile de joc (n.r.: pe care el le vrea). O deplasare grea, în care am reuşit să luăm un punct. Creştem, am doar 7 zile cu echipa, nu vreau să mă scuz. O să creştem. Am avut două deplasări, o să vedeţi că şi la Iaşi, şi la Craiova se câştigă greu.

Ăsta e spiritul Rapidului. Va trebui ca toţi să punem umărul la obiectivul pe care îl avem, calificarea în play-off. Nu am pierdut, e important, 4 puncte în două deplasări grele. Din punctul ăsta de vedere, sunt mulţumit. Sunt mulţumit de rezultat, nu de joc. Nu avem curaj, trebuie să ţinem de minge. Trebuie să începem să avem curaj.

(n.r.: despre Kait) I s-a făcut rău după încălzire, trebuie să plece şi la echipa naţională. Ne-a bulversat. Am schimbat şi sistemul. Ne lipsesc Hromada, Emmers. Nu trebuie să ne ascundem, avem nevoie de transferuri. Domnul Şucu şi Angelescu fac eforturi şi cred că săptămâna asta vor veni 2-3 jucători”, a spus Şumudică, la flash-interviu.

