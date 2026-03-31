“Mentalitate de echipă mică”. Zeljko Kopic, obiectiv clar la Dinamo, după cinci înfrângeri la rând

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 10:02

Zeljko Kopic / SPORT PICTURES

Zeljko Kopic a anunţat ce obiectiv are la Dinamo, după cele cinci înfrângeri suferite la rând de echipă, în campionat. Antrenorul croat a dezvăluit că nu se gândeşte doar la câştigarea Cupei României, ci şi la clasarea pe podium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a subliniat că nu are în gând meciul cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, ci este concentrat doar pe următoarea partidă a lui Dinamo, cu FC Argeş, din etapa a treia a play-off-ului.

Zeljko Kopic a declarat că jucătorii săi trebuie să forţeze cât mai mult, pe acest final de sezon, pentru a se îndeplini obiectivul stabilit, anume calificarea în cupele europene şi câştigarea Cupei României.

“Eu nu mi-am schimbat gândirea în privința obiectivelor. Este nevoie să ne concentrăm atât pe campionat, cât și pe semifinala Cupei. Este greu să vorbești despre așteptări când ai accidentări și probleme, așa cum am avut noi. Eu nu voi renunța la ideea că trebuie să luptăm pentru tot. Pentru mine, fiecare antrenament este important, fiecare minut acordat jucătorilor tineri, fiecare progres, fiecare jucător convocat la echipa națională, fiecare meci în care jucăm un fotbal bun.

Nu mă gândesc la Cupă, în condițiile în care avem meci în campionat sâmbătă. Aceasta este o mentalitate de echipă mică și nu vreau asta. Poate nu suntem încă pregătiți pentru ceea ce îmi doresc eu, poate clubul mai are nevoie de timp. Dar cred că Dinamo trebuie să gândească astfel la fiecare meci. Pentru mine nu contează dacă este amical, este tricoul lui Dinamo în joc și trebuie să arătăm cât de bine putem. Aceasta este atitudinea mea din prima zi.

Reclamă
Reclamă

Vreau totul (n.r. – cupele europene și Cupa României)! Trebuie să forțăm cât putem, să vedem care este cel mai înalt nivel. În frunte cu mine, nimeni nu poate fi fericit cu situația actuală. Toată lumea suferă, clubul, suporterii, nimeni nu poate fi mulțumit. Dar trebuie să fim realiști, să analizăm de ce se întâmplă aceste lucruri și să le abordăm mai bine pe viitor”, a declarat Zeljko Kopic, conform Radio Dinamo.

Dinamo este pe ultimul loc în play-off, cu 26 de puncte. “Câinii” au fost învinşi de Rapid şi de Universitatea Craiova, în primele două etape, iar meciul din a treia rundă cu FC Argeş se va disputa sâmbătă, de la ora 19:30.

Reclamă
Reclamă
