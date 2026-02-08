"Mentalitate puternică!" Florin Tănase, plin de încredere după Oţelul - FCSB 1-4: "Cea mai importantă victorie a sezonului" - Antena Sport

Florin Tănase este convins că victoria obţinută de FCSB pe terenul celor de la Oţelul Galaţi, scor 4-1, reprezintă cel mai important succes din acest sezon pentru formaţia roş-albastră. În luptă pentru un loc în play-off, campioana en-titre s-a impus pe terenul unei echipe cu care se luptă pentru un loc în Top 6.

Tănase, care a oferit trei pase de gol la Galaţi, este de părere că FCSB a făcut meciul perfect, în condiţiile în care roş-albaştrii ar fi pierdut orice şansă la play-off dacă ar fi pierdut.

Florin Tănase a lăudat mentalitatea FCSB-ului, după victoria de la Galaţi: “Dacă nu câştigam, şansele noastre erau nule”

Florin Tănase a vorbit şi despre dubla pe care FCSB o va juca împotriva liderului Universitatea Craiova, în Cupa României şi Liga 1. Ambele partide vor avea loc pe Ion Oblemenco:

“Un meci perfect. Mă bucur că mi-am ajutat echipa. Am dat dovadă de o mentalitate puternică, de la 1-0, în deplasare, cu o echipă foarte puternică. Cred că e cea mai importantă victorie a sezonului. Dacă nu câştigam, şansele noastre erau nule.

Când se dau trei goluri din pasele tale… probabil am mai dat, dar nu s-au fructificat. Mă bucur că am făcut-o într-un moment greu şi că am ajutat echipa. Eram şi înainte optimişti. Trebuie să jucăm la fel, fiecare meci la victorie pentru că avem de recuperat.