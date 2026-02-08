Oțelul Galați - FCSB LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru campioana României. Echipele probabile - Antena Sport

Oțelul Galați primește vizita celor de la FCSB în cadrul etapei cu numărul 26 din Liga 1, iar partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Ambele formații luptă pentru un loc de play-off și nu au decât varianta victoriei, mai ales după succesul obținut de CFR Cluj împotriva rivalei ”U”.

Oțelul Galați – FCSB LIVE TEXT (20:00)

Lupta la play-off este una tot mai „încinsă”, mai ales după succesul obținut de CFR Cluj în duelul cu rivala locală. Campioana României vine după o serie de două victorii la rând în campionat și nu concepe un alt rezultat la Galați.

De partea cealaltă, formația antrenată de Laszlo Balint a bifat două jocuri consecutive fără victorie, dar și fără gol marcat în campionat. Gazdele l-au pierdut și pe Joao Paulo, ajuns chiar la adversara de duminică seară.

Echipele probabile la Oțelul Galați – FCSB

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Conrado – Pedro, Lameira, Ciobanu – Bană, Patrick, Andrezinho. Antrenor: Laszlo Balint

Cifre interesante înainte de Oțelul – FCSB

Două înfrângeri a suferit Oțelul pe teren propriu în acest sezon: cu Universitatea Cluj și FC Botoșani.

26 septembrie 2010 este data la care s-a consemnat ultimul succes al gălățenilor cu FCSB „acasă”.

Laszlo Balint are o singură victorie contra FCSB-ului în palmares. S-a întâmplat pe 5 martie 2023, UTA Arad – FCSB 3-1.

3 victorii are FCSB contra Oțelului de la revenirea acestora în prima ligă, în timp ce gălățenii au două succese.

Declarațiile lui Elias Charalambous înainte de meciul cu Oțelul

„N-o să mă auziți niciodată că mă îngrijorează absențele. Sigur, mi-ar plăcea să am la dispoziție toți jucătorii, dar asta este situația. Cred în întreg lotul și încercăm mereu să găsim soluții să recuperăm jucătorii indisponibili. Vom afla dacă poate juca Siya (n.r. – Ngezana), e 50-50. De acum înainte, toate meciurile sunt ca niște finale pentru noi.