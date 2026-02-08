Oțelul Galați - FCSB LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru campioana României. Echipele probabile - Antena Sport

Oțelul Galați primește vizita celor de la FCSB în cadrul etapei cu numărul 26 din Liga 1, iar partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Ambele formații luptă pentru un loc de play-off și nu au decât varianta victoriei, mai ales după succesul obținut de CFR Cluj împotriva rivalei ”U”.
Oțelul Galați – FCSB LIVE TEXT (20:00)
Lupta la play-off este una tot mai „încinsă”, mai ales după succesul obținut de CFR Cluj în duelul cu rivala locală. Campioana României vine după o serie de două victorii la rând în campionat și nu concepe un alt rezultat la Galați.
De partea cealaltă, formația antrenată de Laszlo Balint a bifat două jocuri consecutive fără victorie, dar și fără gol marcat în campionat. Gazdele l-au pierdut și pe Joao Paulo, ajuns chiar la adversara de duminică seară.
Echipele probabile la Oțelul Galați – FCSB
- Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Conrado – Pedro, Lameira, Ciobanu – Bană, Patrick, Andrezinho. Antrenor: Laszlo Balint
- FCSB: M. Popa – V. Crețu, Lixandru, Duarte, Radunovic – Alhassan, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Tănase – Thiam. Antrenor: Elias Charalambous
Cifre interesante înainte de Oțelul – FCSB
- Două înfrângeri a suferit Oțelul pe teren propriu în acest sezon: cu Universitatea Cluj și FC Botoșani.
- 26 septembrie 2010 este data la care s-a consemnat ultimul succes al gălățenilor cu FCSB „acasă”.
- Laszlo Balint are o singură victorie contra FCSB-ului în palmares. S-a întâmplat pe 5 martie 2023, UTA Arad – FCSB 3-1.
- 3 victorii are FCSB contra Oțelului de la revenirea acestora în prima ligă, în timp ce gălățenii au două succese.
Declarațiile lui Elias Charalambous înainte de meciul cu Oțelul
„N-o să mă auziți niciodată că mă îngrijorează absențele. Sigur, mi-ar plăcea să am la dispoziție toți jucătorii, dar asta este situația. Cred în întreg lotul și încercăm mereu să găsim soluții să recuperăm jucătorii indisponibili. Vom afla dacă poate juca Siya (n.r. – Ngezana), e 50-50. De acum înainte, toate meciurile sunt ca niște finale pentru noi.
Acum, cu Galațiul, apoi în Cupă, duminica viitoare altă finală, cu Craiova. Toate sunt meciuri pe care trebuie să le câștigăm. Nu este o perioadă dificilă, ci frumoasă pentru mine. Mie chiar îmi place asta, deoarece trebuie să fim concentrați în toate meciurile”, a spus acesta.
Declarațiile lui Laszlo Balint înainte de meciul cu FCSB
„Venim după două meciuri cu consum mare de energie și atunci e clar că principala noastră preocupare este să încercăm să readucem nivelul de energie în interiorul vestiarului, mă refer atât la cea mentală, cât și fizică. Suntem obligați să facem acest lucru, știm importanța punctelor, știm nivelul adversarului, este clar că ne dorim victoria pentru că orice alt rezultat ne diminuează foarte mult șansele de calificare în play-off.
Este foarte bine că suporterii gălățeni au pretenții de la echipă, dar să nu ignore realitatea. Ne dorim performanță, ne dorim să facem rezultate, eu cred că jocul arată bine, în ciuda faptului că am pierdut jucători”, spunea Laszlo Balint.
