Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el! - Antena Sport

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a transmis un mesaj sugestiv pe Facebook, după ce formaţia ucraineană a mărit oferta pentru el de la 4 la 4.5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Cîrjan a dat de înţeles că nu pleacă nicăieri, fiind pregătit pentru primul meci oficial al “câinilor” de după pauza de iarnă. Dinamo joacă pe Arena Naţională duminică, de la 20:30, cu U Cluj.

Cătălin Cîrjan sugerează că nu va pleca de la Dinamo în această iarnă

“Pregătiți de luptă. Cu voi lângă noi!”, le-a transmis Cătălin Cîrjan fanilor lui Dinamo.

Anterior, preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, preciza că acţionarii ar fi de acord să îl vândă pe Cîrjan pentru 5 milioane de euro. 2.5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.