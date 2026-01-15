Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el! - Antena Sport

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a transmis un mesaj sugestiv pe Facebook, după ce formaţia ucraineană a mărit oferta pentru el de la 4 la 4.5 milioane de euro.
Cătălin Cîrjan a dat de înţeles că nu pleacă nicăieri, fiind pregătit pentru primul meci oficial al “câinilor” de după pauza de iarnă. Dinamo joacă pe Arena Naţională duminică, de la 20:30, cu U Cluj.
Cătălin Cîrjan sugerează că nu va pleca de la Dinamo în această iarnă
“Pregătiți de luptă. Cu voi lângă noi!”, le-a transmis Cătălin Cîrjan fanilor lui Dinamo.
Anterior, preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, preciza că acţionarii ar fi de acord să îl vândă pe Cîrjan pentru 5 milioane de euro. 2.5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.
4 goluri şi 5 assist-uri are Cătălin Cîrjan în cele 21 de meciuri în care a evoluat în campionat, pentru Dinamo, în acest sezon. Cîrjan a avut un 2025 excelent, acesta fiind şi anul în care a debutat pentru echipa naţională a României.
Rezervă în trecut la Rapid, Cîrjan s-a impus ca unul dintre cei mai importanţi jucători la Dinamo, el devenind căpitanul “câinilor” după plecarea lui Dennis Politic la FCSB, la schimb cu Musi.
- Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
- Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB-ului: „Mâine va face vizita medicală”
- Rareș Pop a plecat de la Rapid! Unde a ajuns puștiul-minune din Giulești
- Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: “Cu Cornel Dinu”
- A plecat de la Dinamo după numai 6 luni! Evoluase în aproape toate meciurile în acest sezon