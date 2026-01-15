Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el!

Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 22:02

Comentarii
Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el!

Cătălin Cîrjan, într-un meci pentru Dinamo / Sport Pictures

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a transmis un mesaj sugestiv pe Facebook, după ce formaţia ucraineană a mărit oferta pentru el de la 4 la 4.5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Cîrjan a dat de înţeles că nu pleacă nicăieri, fiind pregătit pentru primul meci oficial al “câinilor” de după pauza de iarnă. Dinamo joacă pe Arena Naţională duminică, de la 20:30, cu U Cluj.

Cătălin Cîrjan sugerează că nu va pleca de la Dinamo în această iarnă

“Pregătiți de luptă. Cu voi lângă noi!”, le-a transmis Cătălin Cîrjan fanilor lui Dinamo.

Anterior, preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, preciza că acţionarii ar fi de acord să îl vândă pe Cîrjan pentru 5 milioane de euro. 2.5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Reclamă
Reclamă

4 goluri şi 5 assist-uri are Cătălin Cîrjan în cele 21 de meciuri în care a evoluat în campionat, pentru Dinamo, în acest sezon. Cîrjan a avut un 2025 excelent, acesta fiind şi anul în care a debutat pentru echipa naţională a României.

Rezervă în trecut la Rapid, Cîrjan s-a impus ca unul dintre cei mai importanţi jucători la Dinamo, el devenind căpitanul “câinilor” după plecarea lui Dennis Politic la FCSB, la schimb cu Musi.

Localitățile care rămân fără Poliția Locală. "Cine mai face ordine publică?"Localitățile care rămân fără Poliția Locală. "Cine mai face ordine publică?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Care sunt prețurile în supermarketurile din Bulgaria după trecerea la EURO. Comparație cu acum 2 luni
Observator
Care sunt prețurile în supermarketurile din Bulgaria după trecerea la EURO. Comparație cu acum 2 luni
Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis
Fanatik.ro
Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis
22:30
Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
22:08
Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB-ului: „Mâine va face vizita medicală”
21:37
Rareș Pop a plecat de la Rapid! Unde a ajuns puștiul-minune din Giulești
21:31
VideoJurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj s-au săturat de sală. Pleacă în Italia, să iasă pe apă
21:25
VideoJurnal Antena Sport | Alpinistul român s-a întors din Antarctica, unde a cucerit cel mai friguros vârf din lume
21:19
Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 6 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB