Posibilele adversare ale FCSB-ului, după ce a învins-o pe Dinamo şi s-a calificat în preliminariile Conference League

FCSB a câştigat meciul de baraj cu Dinamo, de pe Arcul de Triumf, şi va juca şi sezonul viitor în cupele europene. Echipa lui Gigi Becali a câştigat cele două meciuri de baraj, cu FC Botoşani şi Dinamo, şi şi-a câştigat dreptul de a evolua în preliminariile Conference League sezonul viitor, începând cu turul 2 preliminar, după victoria cu 2-1 în faţa lui Dinamo, după prelungiri.

Astfel, formaţia roş-albastră încheie într-o notă pozitivă un sezon de coşmar, în care nu a reuşit să se califice în play-off-ul Ligii 1 şi a fost nevoită, în premieră, să joace în play-out.

Lista posibilelor adversare ale FCSB-ului în turul 2 preliminar Conference League

FCSB va începe parcursul european începând cu turul 2 preliminar Conference League, fază care se va desfăşura pe 23 iulie (turul) şi 30 iulie (returul). Adversara din această fază a competiţiei o va afla pe 17 iunie, atunci când va avea loc tragerea la sorţi. Tot atunci îşi va afla adversara şi CFR Cluj.

Printre posibilele adversare ale FCSB-ului din turul 2 preliminar Conference League se numără echipe precum Neftchi Baku, Motherwell, Dunajska Streda, Zimbru Chişinău sau Motherwell. FCSB este cap de serie în această fază a competiţiei.

Echipa lui Gigi Becali va cunoaşte şi posibila adversară din turul 3 înainte disputării partidelor din turul 2, tragerea la sorţi urmând să aibă loc pe 20 iulie. Meciurile din turul 3 preliminar se vor disputa pe 6 şi 13 august.