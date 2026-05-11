Metaloglobus – Hermannstadt 2-2. Sibienii lui Dorinel Munteanu, pas greşit în lupta pentru evitarea retrogradării

Echipa FC Hermannstadt a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a opta din play-out-ul Ligii 1.

Gazdele au deschis scorul în minutul 27, prin Moses Abbey, care a luat o acţiune pe cont propriu. Sibienii au egalat după numai trei minute, prin Neguţ, care a înscris cu un şut din careu. Elevii lui Florin Bratu au fost aproape de gol în minutul 45+1, când Lazar a respins incredibil la şutul lui Purece.

Bucureştenii au trecut din nou la conducere în minutul 71, prin Sabater, însă sibienii nu au renunţat şi Neguţ a trimis mingea în poartă, însă golul lui din minutul 80 a fost anulat de VAR pentru o poziţie de ofsaid. Oaspeţii au egalat totuşi în minutul 83, atunci când Neguţ a şutat, mingea a lovit bara, a revenit în teren şi l-a lovit în spate pe portarul Nedelcovici, intrând în poartă.

S-a terminat Metaloglobus – FC Hermannstadt 2-2 şi echipa lui Dorinel Munteanu e a opta în play-out, cu 22 de puncte, ocupând loc de baraj. Metaloglobus e deja retrogradată, fiind a 10-a, cu 13 puncte.

METALOGLOBUS: Gavrilaş (Nedelcovici 46) – Ţîrlea, A. Camara, R. Bădescu (G. Dumitru 46), R. Neacşu – Purece, Sabater, Bruno Carvalho – Abbey (Al. Irimia 87), Visic (Huiban 69), Zakir (Eli Fernandes 75). ANTRENOR: Florin Bratu