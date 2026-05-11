Cum l-a băgat Rădoi în depresie pe Ștefan Bană: “Aveam gânduri să mă omor!” Prietena lui, implicată! Mesaj dat antrenorului

Plecarea lui Ștefan Bană de la Oțelul Galați a căpătat complet alte proporții după o serie de dezvăluiri și o imagine publicată de jucătorul de 21 de ani. Fostul fotbalist al moldovenilor a spus că Diego Zivulic, Paul Iacob și Joao Lameira au vrut să îl bată. În urma incidetului, Bană a fost exclus din lot de Oţelul şi a revenit la Universitatea Craiova, club care l-a împrumutat.

Pe lângă scandalul în care a fost implicat, Ștefan Bană a recunoscut că a traversat o perioadă prostă, plină de despresie, în ultima perioadă. Iar totul i s-a tras de la Mirel Rădoi. Ce legătură a avut prietena lui în conflictul cu antrenorul şi de ce Craiova a decis să-l dea sub formă de împrumut?

“Sezonul trecut, am avut un meci la Botoșani și pe mine nu m-a băgat să joc în meciul ăla. Prietena mea s-a enervat și i-a dat un mesaj antrenorului: «De ce nu-l băgați pe Bană, că e mai bun ca Barbu?».

Ea și-a dat seama că a greșit, a șters mesajul, dar Mirel Rădoi îl văzuse deja. A doua zi m-a chemat, m-a intrebat cum o cheamă pe prietena mea. I-am zis că Adelina. Mi-a reproșat că i-a dat mesaj, că ce, îl învață ea fotbal pe el. I-am spus că nu o pusesem eu, că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, că n-o să se mai repete.

Mi-a zis: «Ce faci dacă te trimit eu acum la echipa a doua?!». I-am spus că unde mă trimite acolo merg. Nu m-a trimis, m-a băgat două meciuri, dar foarte puțin, probabil ca să-mi arate că nu are nimic cu mine. După care, 8 partide nu m-a mai folosit deloc.