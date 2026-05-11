Cum l-a băgat Rădoi în depresie pe Ștefan Bană: “Aveam gânduri să mă omor!” Prietena lui, implicată! Mesaj dat antrenorului

Plecarea lui Ștefan Bană de la Oțelul Galați a căpătat complet alte proporții după o serie de dezvăluiri și o imagine publicată de jucătorul de 21 de ani. Fostul fotbalist al moldovenilor a spus că Diego Zivulic, Paul Iacob și Joao Lameira au vrut să îl bată. În urma incidetului, Bană a fost exclus din lot de Oţelul şi a revenit la Universitatea Craiova, club care l-a împrumutat.
Pe lângă scandalul în care a fost implicat, Ștefan Bană a recunoscut că a traversat o perioadă prostă, plină de despresie, în ultima perioadă. Iar totul i s-a tras de la Mirel Rădoi. Ce legătură a avut prietena lui în conflictul cu antrenorul şi de ce Craiova a decis să-l dea sub formă de împrumut?
“Sezonul trecut, am avut un meci la Botoșani și pe mine nu m-a băgat să joc în meciul ăla. Prietena mea s-a enervat și i-a dat un mesaj antrenorului: «De ce nu-l băgați pe Bană, că e mai bun ca Barbu?».
Ea și-a dat seama că a greșit, a șters mesajul, dar Mirel Rădoi îl văzuse deja. A doua zi m-a chemat, m-a intrebat cum o cheamă pe prietena mea. I-am zis că Adelina. Mi-a reproșat că i-a dat mesaj, că ce, îl învață ea fotbal pe el. I-am spus că nu o pusesem eu, că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, că n-o să se mai repete.
Mi-a zis: «Ce faci dacă te trimit eu acum la echipa a doua?!». I-am spus că unde mă trimite acolo merg. Nu m-a trimis, m-a băgat două meciuri, dar foarte puțin, probabil ca să-mi arate că nu are nimic cu mine. După care, 8 partide nu m-a mai folosit deloc.
La ultima etapă, când a avut Craiova meci cu Dinamo, m-a trimis la juniori. Am jucat finala Cupei la tineret, am dat două goluri, i-am ajutat pe băieți, am câștigat trofeul. După care a urmat vacanța”.
A urmat apoi împrumut la Oţelul Galaţi: „Când m-am întors, se făcuseră camerele pentru cantonamentul de vară, iar eu nu eram. Am sunat la conducere, am întrebat cum e situația mea. Mi-au spus «ce, nu ți s-a transmis?!». Staff-ul tehnic nu se mai bazează pe mine.
La antrenament și m-a luat Mirel Rădoi de-o parte și mi-a zis: «Vezi că nu mai intri în planurile noastre. Mai bine pleci, că uite, noi schimbăm sistemul și nu te potrivești în el». După care i-au adus pe Mihnea Rădulescu, pe Băsceanu, pe Matei. Și am avut de ales între Oțelul, Farul, Metaloglobus, Botoșani și Slobozia. Am ales Oțelul”.
Plecarea de la Craiova s-a dovedit un adevărat coşmar pentru fotbalist, care susţine că a intrat în depresie şi a vrut să se sinucidă, potrivit gsp.ro.
„Când am plecat de la Craiova, m-am simțit dat la o parte și m-a durut sufletul. Am plecat la Brașov, unde era Oțelul în cantonament.
Dar am observat că nu mai puteam să dorm, să mă odihnesc. Mă simțeam pierdut, mă gândeam numai la asta, că m-au dat afară, că aici n-o să joc bine, îmi făceam probleme. Eu am luat-o ca pe un pas în spate, am suferit mult.
Așa am intrat în depresie, nu fiindcă m-am certat cu prietena mea, cum s-a scris. Dimpotrivă, Adelina mi-a fost aproape, a venit la Galați, a stat cu mine. Apoi și la Craiova, împreună cu sora mea. Că ajunsesem să am gânduri să mă omor sau să fac și altceva! Nu voiam să iau tratamentul!
Am apelat la doi psihologi, dar nu m-au ajutat. Diagnosticul a fost de depresie, de blocaj emoțional. Am făcut analize, la cap nu aveam nimic, dar ficatul era obosit, fiindcă trei luni nu am putut să dorm decât foarte greu.
Acum sunt foarte bine. Iar Adelina o să rămână pe viață pentru mine. Chiar mi-a fost alături în aceste momente extrem de grele. E cu mine, suntem și acum împreună.
Acum o să mă pregătesc cu echipa a doua, aștept să se termine sezonul. Apoi o să mă prezint la antrenamentele primei echipe, să mă vadă domnul Coelho și să vedem ce urmează. Eu știu ce pot, o să muncesc și știu că vreau să ajung departe în fotbal!”, a mai declarat fotbalistul.
