Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!

Premieră istorică la cursa de 24 de ore de anduranţă de la Nurburgring, la care cvadruplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen (28 de ani), şi-a anunţat participarea. Pentru prima oară în istorie e sold-out la această cursă.

Cursa anuală de anduranţă, care figurează în calendarul Intercontinental GT Challenge, se va desfăşura pe 16 şi 17 mai, cu doar câteva zile înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei. Marele Premiu de Formula 1 al Canadei se vede în Universul Antena, în perioada 22-24 mai 2026.

“Mad Max” va concura la bordul unui bolid Mercedes-AMG GT3, sub culorile Mercedes-AMG Team Verstappen Racing şi va fi susţinut de Red Bull.

“Cursa de 24 de ore de la Nurburgring este o cursă aflată pe lista mea de dorinţe de mult timp, aşa că sunt foarte încântat că o putem face posibilă acum”, a precizat pilotul batav.

Anul trecut, Verstappen a primit licenţa de a concura în curse de anduranţă de nivel înalt.