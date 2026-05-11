Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 21:07

Max Verstappen / Profimedia Images

Premieră istorică la cursa de 24 de ore de anduranţă de la Nurburgring, la care cvadruplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen (28 de ani), şi-a anunţat participarea. Pentru prima oară în istorie e sold-out la această cursă.

Cursa anuală de anduranţă, care figurează în calendarul Intercontinental GT Challenge, se va desfăşura pe 16 şi 17 mai, cu doar câteva zile înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei. Marele Premiu de Formula 1 al Canadei se vede în Universul Antena, în perioada 22-24 mai 2026.

“Mad Max” va concura la bordul unui bolid Mercedes-AMG GT3, sub culorile Mercedes-AMG Team Verstappen Racing şi va fi susţinut de Red Bull.

“Cursa de 24 de ore de la Nurburgring este o cursă aflată pe lista mea de dorinţe de mult timp, aşa că sunt foarte încântat că o putem face posibilă acum”, a precizat pilotul batav.

Anul trecut, Verstappen a primit licenţa de a concura în curse de anduranţă de nivel înalt.

În septembrie 2025, el şi-a făcut debutul în GT3 şi a câştigat, pilotând un Ferrari 296 GT3, în Nurburgring Endurance Series.

Max Verstappen s-a clasat pe locul 5 în cursa Marelui Premiu de la Miami, care a fost câştigată de Kimi Antonelli şi care s-a văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Verstappen e pe locul 7 în clasamentul piloţilor, cu 26 de puncte. Lider e Antonelli, cu 100 de puncte, urmat de colegul său de la Mercedes, George Russell, care are 80 de puncte.

