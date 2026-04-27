Metaloglobus – Unirea Slobozia 1-1. Bucureștenii au retrogradat matematic

Metaloglobus București și Unirea Slobozia au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 6 de play-out. Gruparea antrenată de Florin Bratu a egalat în minutul 82.

Chiar și așa, formația nou promovată a retrogradat matematic în al doilea eșalon al fotbalului românesc, după doar un sezon petrecut în prima divizie.

Oaspeții au fost cei care au deschis scorul în minutul 27 prin Cristian Ponde, însă bucureștenii au restabilit egalitatea spre finalul jocului, prin reușita lui Moses Abbey (min. 82).

Practic, Metaloglobus nu mai are șanse nici măcar să încheie sezonul pe loc de baraj, asta pentru că Unirea Slobozia și Hermannstadt vor juca una împotriva celeilalte.