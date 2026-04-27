Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: “N-am mai văzut gafe aşa mari ale unui antrenor”

Dănuţ Lupu (59 de ani), fost jucător, printre altele, la Rapid şi Dinamo, l-a criticat dur pe antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (54 de ani). Dinamo a învins-o clar în derby, 3-1, pe Rapid, trecând peste giuleşteni în clasament. A fost prima victorie a “câinilor” în faţa Rapidului după 11 ani.

Dinamo a ajuns pe locul 4 în play-off, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid a căzut pe 5, rămânând cu 32 de puncte. După victoria cu 2-1 în faţa lui Dinamo în prima etapă a play-off-ului, Rapid nu a mai obţinut nicio victorie. A înregistrat, de atunci, 4 înfrângeri şi un rezultat de egalitate.

Dănuţ Lupu nu l-a menajat pe Costel Gâlcă: “E vina lui tot ce se întâmplă în cadrul echipei”

Iată dialogul dintre Robert Niţă şi Dănuţ Lupu, potrivit fanatik.ro:

Dănuţ Lupu: N-am văzut aşa mari gafe ale unui antrenor, să poată să ţină echipa unită. Liderul unei echipe este antrenorul. Acum două luni aveaţi lot să câştigaţi campionatul. Acum, că sunteţi pe locul 5, sunt mari probleme la lot. Cum se face?

Robert Niţă: Avem probleme, s-au accidentat doi portari. E vina lui Gâlcă?