Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: “N-am mai văzut gafe aşa mari ale unui antrenor”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 aprilie 2026, 19:39

Dănuţ Lupu / Antena Sport

Dănuţ Lupu (59 de ani), fost jucător, printre altele, la Rapid şi Dinamo, l-a criticat dur pe antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (54 de ani). Dinamo a învins-o clar în derby, 3-1, pe Rapid, trecând peste giuleşteni în clasament. A fost prima victorie a “câinilor” în faţa Rapidului după 11 ani.

Dinamo a ajuns pe locul 4 în play-off, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid a căzut pe 5, rămânând cu 32 de puncte. După victoria cu 2-1 în faţa lui Dinamo în prima etapă a play-off-ului, Rapid nu a mai obţinut nicio victorie. A înregistrat, de atunci, 4 înfrângeri şi un rezultat de egalitate.

Iată dialogul dintre Robert Niţă şi Dănuţ Lupu, potrivit fanatik.ro:

Dănuţ Lupu: N-am văzut aşa mari gafe ale unui antrenor, să poată să ţină echipa unită. Liderul unei echipe este antrenorul. Acum două luni aveaţi lot să câştigaţi campionatul. Acum, că sunteţi pe locul 5, sunt mari probleme la lot. Cum se face?

Robert Niţă: Avem probleme, s-au accidentat doi portari. E vina lui Gâlcă?

Dănuţ Lupu: E vina lui Gâlcă tot ce se întâmplă în cadrul echipei.

Dinamo – Rapid 3-1

Dinamo a învins, duminică seara, pe teren propriu, cu 3-1, gruparea Rapid Bucureşti, în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1.

Rapid l-a pierdut pe Aioani încă din minutul 3, portarul giuleştenilor acuzând probleme musculare. Jocul a fost controlat de gazde, care l-au încercat pe tânărul portar dinamovist Briciu prin Armstrong (min. 7) şi Puşcaş (min. 32). Alb-roşii au deschis scorul în minutul 39, prin Milanov, care a trimis o lovitură de cap, Briciu a împins mingea cu mâinile, în jos, strecurându-şi-o printre picioare. În parta secundă, Kopic a schimbat, i-a introdus pe Cîrjan şi Musi, iar ambii jucători au înscris, desăvârşind dezastrul Rapidului. Mai întâi a marcat Cătălin  Cîrjan, în minutul 59, cu un şut din careu, la pasa lui Soro, apoi Musi a înscris din unghi, în minutul 73.

Paşcanu a ratat pentru giuleşteni, în minutul 80, şutând pe lângă poartă, pentru ca în minutul 85 Musi să încerce să profite de degajarea greşită a lui Briciu, însă mingea trimisă de el de la distanţă a ocolit poarta rapidistă. Remarcând faptul că oaspeţii au jucat ultimele zece minute în inferioritate, din cauza accidentării lui Petrila, pentru că toate modificările fuseseră efectuate, elevii lui Gâlcă au redus din diferenţă prin Daniel Paraschiv, în minutul 89, Briciu a scos şuturile lui Cîrjan şi Alex Pop, pe final, şi Dinamo – Rapid s-a terminat 3-1.

