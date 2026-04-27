Alex Masgras Publicat: 27 aprilie 2026, 19:02

Ioan Andone i-a distrus pe toţi de la Rapid: E haos. Nici conducerea nu a scăpat: Începând cu el

Ioan Andone, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ioan Andone, fost antrenor la Rapid, în sezonul 2009/10, este şocat de situaţia în care a ajuns formaţia din Giuleşti. Din pretendentă la titlu, echipa a clacat din nou în play-off, fiind la şapte puncte în spatele liderului U Cluj, după şase etape disputate în play-off. Distanţa se poate mări, în cazul în care Universitatea Craiova se va impune pe terenul lui FC Argeş, la 10 puncte.

Cu o victorie, un egal şi patru înfrângeri în play-off, Rapid mai speră acum la locurile pentru cupele europene, dar Ioan Andone trage un semnal uriaş de alarmă. Fostul antrenor i-a criticat pe jucători pentru atitudinea cu care se prezintă atât la meciuri, cât şi la interviurile de la final.

Ioan Andone, discurs dur la adresa celor de la Rapid: “Jucătorii nu au voie să vorbească aşa”

Andone este de părere şi că Rapid şi-a pierdut spiritul, considerând că nici galeria nu mai este la nivelul cu care a obişnuit. Printre cei criticaţi s-a numărat şi Daniel Paraschiv, pentru declaraţiile date după înfrângerea cu Dinamo:

“Am văzut declarațiile și nu-mi plac. Sunt jucători care vin așa cu o atitudine la interviuri, cum a fost Paraschiv, care a zis că «nu știm ce avem». Ba știți, mă, ce aveți! Lumea vă vede.

Că nu sunteți uniți, că nu mai faceți presing, lumea vede că întârziați pasele, că nu mai aduceți mingea în careul advers. Adică lumea vede, nu trebuie să fim mari specialiști.

Dar jucătorii n-au voie să vorbească așa ceva. «A, eu o să plec, eu nu știu, nimeni n-a vorbit cu mine». Dă tu 15 goluri să vezi cum vorbește lumea cu tine! Așa ceva nu mi-a plăcut.

Eu cred că a dispărut spiritul ăla de rapidist, a dispărut Săpunaru, care a fost ultimul lider din trupa aia care punea suflet. Vedeai pe fața lui încrâncenare, dorință, agresivitate și tonus. Parcă nici galeria nu mai e ce a fost. Păcat, păcat, pentru că s-au făcut investiții”, a declarat Ioan Andone, potrivit gsp.ro.

Andone a criticat şi conducerea de la Rapid: “Începând cu cine e preşedinte”

Nici conducerea celor de la Rapid nu a scăpat de criticile lui Ioan Andone, “Fălcosul” fiind de părere că toţi cei implicaţi în club sunt responsabili pentru rezultatele mult sub aşteptări ale echipei:

“Dar toți sunt de vină de acolo. Începând cu conducerea, cu cine e președinte. La cum văd eu lucrurile, așa pare din afară, că e cam haos. Ceva nu e în regulă la ce s-a făcut acolo. De ce în campionatul regulat se poate și vine play-off-ul, când trebuie să culegi laurii, când trebuie să te duci în cupele europene clachezi.

Ei își doresc, la investițiile astea, cupele europene. E o șansă mare de a aduce bani în România, de a aduce bani clubului. Ajungi în grupe Conference, Europa League”, a mai spus Ioan Andone.

