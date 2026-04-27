Ioan Andone i-a distrus pe toţi de la Rapid: “E haos”. Nici conducerea nu a scăpat: “Începând cu el”

Ioan Andone, fost antrenor la Rapid, în sezonul 2009/10, este şocat de situaţia în care a ajuns formaţia din Giuleşti. Din pretendentă la titlu, echipa a clacat din nou în play-off, fiind la şapte puncte în spatele liderului U Cluj, după şase etape disputate în play-off. Distanţa se poate mări, în cazul în care Universitatea Craiova se va impune pe terenul lui FC Argeş, la 10 puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o victorie, un egal şi patru înfrângeri în play-off, Rapid mai speră acum la locurile pentru cupele europene, dar Ioan Andone trage un semnal uriaş de alarmă. Fostul antrenor i-a criticat pe jucători pentru atitudinea cu care se prezintă atât la meciuri, cât şi la interviurile de la final.

Ioan Andone, discurs dur la adresa celor de la Rapid: “Jucătorii nu au voie să vorbească aşa”

Andone este de părere şi că Rapid şi-a pierdut spiritul, considerând că nici galeria nu mai este la nivelul cu care a obişnuit. Printre cei criticaţi s-a numărat şi Daniel Paraschiv, pentru declaraţiile date după înfrângerea cu Dinamo:

“Am văzut declarațiile și nu-mi plac. Sunt jucători care vin așa cu o atitudine la interviuri, cum a fost Paraschiv, care a zis că «nu știm ce avem». Ba știți, mă, ce aveți! Lumea vă vede.

Că nu sunteți uniți, că nu mai faceți presing, lumea vede că întârziați pasele, că nu mai aduceți mingea în careul advers. Adică lumea vede, nu trebuie să fim mari specialiști.