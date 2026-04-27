Florin Tănase se bucură, după un gol marcat pentru FCSB

Contractul lui Florin Tănase (31 de ani) cu FCSB expiră în vară, dar vedeta roş-albaştrilor a transmis că nu e nicio grabă. Tănase urmează să negocieze cu Gigi Becali (67 de ani) o eventuală prelungire a înţelegerii.

Florin Tănase a marcat 16 goluri în acest sezon de Liga 1, fiind pe locul 2 în clasamentul golgheterilor după Jovo Lukic, care are 18 reuşite.

Florin Tănase, declaraţie surprinzătoare, în condiţiile în care contractul lui cu FCSB expiră în vară: “Nu avem de ce să ne grăbim”

“Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim (n.r: despre prelungirea contractului), nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă…

Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”, a declarat Florin Tănase pentru digisport.ro.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), e încrezător că Florin Tănase va rămâne la roş-albaştri şi după încheierea sezonului.