Contractul lui Florin Tănase (31 de ani) cu FCSB expiră în vară, dar vedeta roş-albaştrilor a transmis că nu e nicio grabă. Tănase urmează să negocieze cu Gigi Becali (67 de ani) o eventuală prelungire a înţelegerii.
Florin Tănase a marcat 16 goluri în acest sezon de Liga 1, fiind pe locul 2 în clasamentul golgheterilor după Jovo Lukic, care are 18 reuşite.
Florin Tănase, declaraţie surprinzătoare, în condiţiile în care contractul lui cu FCSB expiră în vară: “Nu avem de ce să ne grăbim”
“Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim (n.r: despre prelungirea contractului), nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă…
Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”, a declarat Florin Tănase pentru digisport.ro.
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), e încrezător că Florin Tănase va rămâne la roş-albaştri şi după încheierea sezonului.
“Tănase e la final de contract, dar Gigi îi va face ofertă sigur. Cred că se vor înțelege. Are două meciuri în 2026 fenomenale. La Galați, când am bătut 4-1, și la Ovidiu, când am bătut 3-2 acum. Cred că rămâne”, declara Mihai Stoica pentru fanatik.ro.
FCSB e lider în play-out, cu 36 de puncte, după 6 etape. Campioana a învins-o clar pe Petrolul, cu 3-1, în această etapă. Roş-albaştrii au 4 victorii, un egal şi o înfrângere în play-out. Ei şi-au asigurat deja prezenţa la barajul pentru Conference League, având în vedere că, din play-out, în afară de FCSB, doar Farul, Botoşani şi Csikszereda au licenţă de Europa. Pentru a prinde preliminariile Conference League, FCSB trebuie să câştige mai întâi barajul cu cealaltă echipă din play-out, apoi să o învingă în finala barajului pe adversara din play-off.
