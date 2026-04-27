Home | Fotbal | Liga 1 | LPF a publicat programul etapei a 8-a din Liga 1. Când se va juca CFR Cluj – Universitatea Craiova

LPF a publicat programul etapei a 8-a din Liga 1. Când se va juca CFR Cluj – Universitatea Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 27 aprilie 2026, 18:36

Comentarii
Cadru din Universitatea Craiova - CFR Cluj / Sportpictures

Lupta pentru titlu se încinge din ce în ce mai tare, mai ales după succesul celor de la CFR Cluj în fața rivalei ”U”. Ardelenii s-au apropiat la doar două puncte de „șepcile roșii” și Universitatea Craiova, însă oltenii se pot distanța de formațiile din Cluj cu o victorie la Mioveni.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei a opta de play-off și play-out, iar cel mai așteptat meci din această rundă este cel dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova

CFR Cluj – Universitatea Craiova, capul de afiș al etapei a 8-a

Universitatea Cluj, Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt cele trei formații care par să lupte pentru titlul de campioană în acest sezon, deși nici Dinamo București nu poate fi scoasă din calcule, după cele două succese consecutive.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat care va fi programul etapei a 8-a și a precizat când va avea loc disputa dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, cel mai așteptat meci al rundei.

Programul complet al etapei a 8-a

  • 8 mai, ora 18:00 / UTA Arad – Csikszereda (play-out)
  • 8 mai, ora 21:00 / CFR Cluj – Universitatea Craiova (play-off)
  • 9 mai, ora 18:00 / Oțelul Galați – Farul Constanța (play-out)
  • 9 mai, ora 21:00 / Universitatea Cluj – Rapid București (play-off)
  • 10 mai, ora 16:00 / FC Botoșani – Petrolul Ploiești (play-out)
  • 10 mai, ora 19:00 / Dinamo București – FC Argeș (play-off)
  • 11 mai, ora 18:00 / Metaloglobus – Hermannstadt (play-out)
  • 11 mai, ora 21:00 / FCSB – Unirea Slobozia (play-out)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
